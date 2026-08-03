“상의 안 입은 남성 돌아다녀”… 체온 40도까지 오른 40대 끝내 숨져

세줄 요약 계양구 길거리서 40대 남성 온열질환 신고 접수

이송 뒤 체온 40도 가까이 오르며 사망

올해 인천 첫 온열질환 사망자 발생

이미지 확대 병원 이송 자료 이미지. 서울신문DB

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인천에서 40대 남성이 온열질환으로 사망했다. 올해 첫 인천 온열질환 사망자다.3일 인천소방본부와 계양경찰서 등에 따르면 전날 오전 6시 32분쯤 계양구 길거리에서 “상의를 입지 않고 배회하는 40대 남성 A씨가 돌아다닌다”는 신고가 119에 접수됐다.A씨는 당시 체온 38도가 넘는 상태로 119구급대에 의해 병원으로 옮겨졌으나, 체온이 40도 가까이 오르는 등 상태가 악화해 이송 하루 만인 이날 오전 4시쯤 숨을 거뒀다.인천시는 병원 의료진 소견을 토대로 A씨가 열사병으로 숨진 것으로 보고 구체적인 경위를 확인하고 있다.인천에서는 A씨를 포함해 지난 5월 15일부터 이날 오전 10시까지 모두 92명의 온열질환자가 발생한 것으로 집계됐다.지난달 24일부터 폭염특보가 이어진 인천의 전날 최고기온은 33.4도, 최고 체감온도는 34.2도였다.이정수 기자