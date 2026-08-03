부산시 재해구호기금 긴급 투입…폭염 취약계층 보호

세줄 요약 재해구호기금 1억원 긴급 투입

노인·장애인·노숙인 폭염 보호 강화

냉방비·예방 물품 지원 확대

이미지 확대 부산시청사. 부산시청 제공

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부산시는 폭염에 취약한 노인·장애인·노숙인 등 취약계층 보호를 위해 재해구호기금 1억원을 긴급 투입한다고 3일 밝혔다.재해구호기금은 부산사회복지공동모금회를 통해 집행된다. 경로당 운영시간 연장에 필요한 냉방비를 비롯해 종합사회복지관 냉방비와 이용자를 위한 폭염 예방 물품, 노숙인종합지원센터 냉방비와 온열질환 예방 물품, 장애인복지관 냉방 물품 지원 등에 사용된다.지원 물품은 선풍기, 냉감용품, 생수 등 폭염 대응에 필요한 물품이다.시는 폭염특보가 지속되는 동안 취약계층 보호 상황을 점검하고 필요한 경우 추가적인 보호조치도 검토할 계획이다.시는 현재 폭염 취약계층 안전을 위해 폭염특보 발효 시 생활지원사, 장애인 활동지원사 등을 중심으로 안전 확인과 건강 상태 모니터링을 강화하는 한편 폭염 행동 요령 안내와 응급상황 발생 시 신속한 보고·조치도 추진하고 있다.부산 신정훈 기자