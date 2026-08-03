흙바닥서 춤추다가 ‘공주’ 됐다… “비천상 같아” 경주시장도 감탄, ‘신라복’ 입은 리센느 [포착]

세줄 요약 경주서 신라복 입고 홍보대사 위촉

주낙영 시장, 비천상 같다고 감탄

명예신라공주증 수여와 포즈 촬영

이미지 확대 주낙영 경북 경주시장이 2일 경주시 홍보대사 위촉 기념식에서 고향이 경주인 그룹 리센느 멤버 제나에게 ‘명예신라공주증’을 수여하며 기념촬영을 하고 있다. 주 시장 페이스북 캡처

이미지 확대 주낙영 경북 경주시장과 그룹 리센느 멤버들이 2일 경주시 홍보대사 위촉 기념식에서 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 리브, 메이, 주 시장, 제나, 원이, 미나미. 주 시장 페이스북 캡처

이미지 확대 경북 경주시 홍보대사 위촉 기념식이 열린 2일 주낙영 경주시장과 그룹 리센느 멤버들이 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 리브, 메이, 제나, 주 시장, 원이, 미나미. 주 시장 페이스북 캡처

이미지 확대 경북 경주시 홍보대사 위촉 기념식이 열린 2일 각자의 핸드프린팅을 들고 있는 그룹 리센느 멤버들이 주낙영 경주시장과 함께 ‘갸루 피스’ 포즈를 취하고 있다. 왼쪽부터 리브, 메이, 제나, 주 시장, 원이, 미나미. 주 시장 페이스북 캡처

이미지 확대 주낙영 경북 경주시장이 2일 경주시 홍보대사 위촉 기념식에서 고향이 경주인 그룹 리센느 멤버 제나에게 ‘명예신라공주증’을 수여하고 있다. 주 시장 페이스북 캡처

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운동장 흙바닥에서 노래하고 춤추던 ‘영세돌’에서 ‘대세 걸그룹’으로 떠오른 리센느의 다섯 멤버가 ‘신라공주’로 변신했다.주낙영 경주시장은 지난 2일 자신의 소셜미디어(SNS)에 “오늘 경주시 홍보대사로 위촉된 리센느와 함께 라원에서 신라공주 행차와 명예신라공주증 수여식을 가졌다”고 밝혔다.이어 “경주 출신 멤버 제나를 비롯한 다섯 멤버 모두가 명예 신라공주가 돼 신라복을 입은 모습은 마치 봉덕사 신종에 새겨진 비천상을 보는 것 같았다”고 전했다.주 시장은 “오늘 촬영한 사진과 영상은 천년의 역사와 K팝이 만난 경주의 새로운 매력을 널리 알리는 좋은 콘텐츠가 될 것”이라며 “이제 리센느는 경주의 가족이다. 세계 무대에서도 더욱 빛나며 경주의 아름다움도 함께 전해주길 응원한다”고 덧붙였다.리센느는 공개된 사진 속에서 고운 한복을 차려입고 미소를 띠고 있다. 신라 금관이 연상되는 머리 장식도 눈에 띈다.또 다른 사진에서는 멤버들이 각자의 핸드프린팅을 들고 주 시장과 함께 리센느가 유행시킨 ‘갸루 피스’ 포즈를 취하기도 했다.이날 리센느에게 수여된 ‘명예신라공주증’에는 “천년의 역사와 문화를 간직한 경주의 가치를 함께 빛내고 그 매력을 널리 알리고자 귀하께 이 증서를 드린다. 아름다움과 품격, 그리고 신라의 정신을 이어갈 명예 신라공주로서 뜻깊은 여정을 함께해 주시기를 바란다”는 내용이 적혔다.경주는 제나의 고향으로, 그는 리센느 자체 유튜브 콘텐츠에서 구수한 고향 사투리를 구사하며 ‘신라공주’라는 별명을 얻은 바 있다.작은 소속사에서 데뷔해 약 2년간의 무명 생활을 거친 리센느는 지난 2월 시작한 자체 유튜브 콘텐츠가 재미있다는 입소문과 함께 큰 인기를 모으며 일약 인기 걸그룹으로 떠올랐다. 이후 멤버들의 고향별로 경남 거제, 경기 수원과 고양, 그리고 경주까지 4개 지자체 홍보대사로 위촉됐다.이정수 기자