[포토] ‘미성년자 성매매’ 최영중 영장심사 출석

세줄 요약 구속 전 심문 출석, 혐의 부인

중학생 상대 성관계·사진 요구 혐의

증거 인멸 의혹까지 함께 제기

1 / 3 이미지 확대 미성년자 성매매 혐의 등을 받는 최영중 전 청주시의원이 30일 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 위해 충북 청주시 서원구 청주지방법원에 출석하고 있다. 2026.7.30.

뉴스1

이미지 확대 미성년자 성매매 혐의 등을 받는 최영중 전 청주시의원이 30일 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 위해 충북 청주시 서원구 청주지방법원에 출석하고 있다. 2026.7.30.

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이미지 확대 아동 성매매 혐의를 받는 최영중 전 청주시의원이 30일 오후 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)이 열리는 청주지법에 출석하고 있다. 2026.7.30.

연합뉴스

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아동 성매매 혐의를 받는 최영중 전 청주시의원이 30일 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석했다.최 전 의원은 영장실질심사가 진행되기 1시간 전인 이날 오후 1시께 정장 차림으로 마스크를 착용한 채 청주지법에 들어섰다.‘혐의를 인정하느냐’, ‘미성년자인 것을 몰랐느냐’는 취재진 질문에 그는 아무런 대답도 하지 않고 법원 내부로 들어갔다.최 전 의원은 2024년 10월부터 1년간 3차례에 걸쳐 차량과 모텔 등에서 중학생과 성관계를 갖고, 나체 사진을 촬영해 보내라고 요구한 혐의(아동·청소년의 성보호에 관한 법률상 미성년자의제강간, 성착취물 제작, 성판매 권유, 성착취 목적 대화 등)를 받는다.피해 여중생에게 친구와 언니를 데려오면 돈을 더 주겠다고 제안하고, 다른 여성과 성관계하는 영상을 보여주거나 다른 국적의 여성과 성관계를 함께하자고 암시하는 듯한 메시지를 보내는 등 성적 대화를 한 혐의도 있다.그는 수사를 받던 중 휴대전화를 교체하거나 압수수색 이후 자진 제출한 사설 포렌식 결과에서 일부 자료를 삭제하는 등 증거 인멸 의혹도 받고 있다.최 전 의원은 경찰 조사에서 “성관계한 사실은 있지만, 미성년자인 줄 몰랐다”며 혐의를 부인해 왔다.온라인뉴스부