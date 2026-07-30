전남광주특별시, 43개 기업에 28억들여 혁신기술 실증 기회 준다

기술성·사업성 등 평가…내년 1월까지 장소·비용 맞춤 지원
제품 오류·개선 사항 확인 통해 기술 고도화·기업 성장 기대
전남광주통합특별시는 ‘2026년도 창업기업제품 실증지원사업’을 통해 내년 1월까지 지역내 43개 기업에 혁신기술 실증 기회를 맞춤 지원한다고 30일 밝혔다.
이 사업은 혁신기술과 시제품을 보유하고도 실증에 어려움을 겪는 기업에 필요한 장소와 비용 등을 제공하는 것이다. 지난 2023년부터 2025년까지 3년간 이 사업을 통해 총 103개 기업을 지원했다.
통합특별시는 올해 사업비 28억원을 투입, 43개 기업에 실증 기회를 제공한다. 지난 5월과 7월 두차례 공모를 거쳐 전문가 대면심사 등을 통해 지원 대상기업을 최종 선정했다.
선정 기준은 ▲실증기술의 기술성 ▲시정혁신 기여도와 실증기관 매칭 적합성 ▲실증계획서의 구체성과 효율성 ▲사업화 및 성과확산 가능성 등이다.
선정기업은 유형별로 ▲공공·민간 수요 해결을 위한 기술을 실증하는 솔루션형 12개사 ▲기업이 자율적으로 실증 기술을 선정하는 자율형 28개사 ▲맞춤형 실증 장소만 제공받는 장소제공형 3개사다.
선정된 기업들은 최대 6000만원의 실증 비용과 대학병원, 도시철도 대합실, 전통시장 등 필요에 따른 맞춤형 실증 장소를 지원받게 된다. 전남광주통합특별시는 선정기업이 실증 과정을 거쳐 제품 오류와 추가 개선 사항 등을 확인해 기술을 고도화할 수 있을 것으로 기대한다.
전남광주통합특별시는 실증 종료 후에도 선정 기업에 공공조달 진출 지원, 테크니컬 투어 참여, 글로벌 진출 지원, 코이카(KOICA) 사업 연계 지원 등 후속 지원을 이어갈 계획이다.
오영걸 경제창업국장은 “기업은 제품 출시하기 전 관련 자료를 확보하기 위한 실증 기회가 반드시 필요하다”며 “지역 기업들의 수요를 세밀하게 파악해 창업하기 좋은 전남광주통합특별시를 만들어가겠다”고 말했다.
전남광주 홍행기 기자
세줄 요약
- 43개 창업기업에 실증지원사업 추진
- 28억원 투입, 맞춤형 장소·비용 제공
- 실증 후 공공조달·해외진출 연계
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