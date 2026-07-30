폭염에 바닥 드러낸 저수지…영남 물가뭄 ‘비상’

포항·경주 비상 대책 마련

이미지 확대 경북 청도 운문댐이 가뭄으로 물이 말라 바닥이 드러나 있다. 연합뉴스

세줄 요약 영남권 폭염·가뭄으로 저수율 급락

경주·포항 동남부권 물 부족 심화

하천 굴착·양수·관정 개발 긴급 추진

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폭염과 가뭄이 이어지면서 영남권을 중심으로 저수율이 크게 떨어져 농업용수와 생활용수 확보에 비상이 걸렸다.포항과 경주 등은 평년보다 크게 낮은 저수율을 보이면서 농업용수 부족이 우려되자 하천 굴착과 양수, 관정 개발 등 긴급 대책 마련에 나섰다.일부 지역에서는 식수원 수위가 낮아지면서 취수원을 변경하는 등 가뭄 대응도 본격화하고 있다.29일 경북도 등에 따르면 도내 저수지 평균 저수율은 지난 27일 기준으로 58.2%로 평년(71.6%)이나 지난해 같은 시기(76.1%)보다 낮다.지역별로는 동남부권 저수율이 크게 낮은 반면 서북부권은 상대적으로 높은 수준을 유지했다.동남부권에선 저수율이 경주 42.4%, 포항 44.1%, 청도 50.1%, 경산 52.3%, 영천 54.5%에 머물렀다. 서북부권에선 저수율이 영주 86.7%, 예천 82.9%, 김천 78.1%, 안동 68.6%로 나타났다.주요 댐 저수율도 20~40%대에 머무는 곳이 적지 않았다.부항댐 25.8%, 운문댐 27.9%, 영천댐 33.9%, 안동댐 30.5%, 임하댐 43.0% 등이다.이는 올해 강수량이 지난해와 평년보다 크게 적었기 때문이다.올해 도내 평균 강우량은 468.0㎜로 지난해(577.1㎜)와 평년(589.5㎜)을 밑돌았다. 포항과 경주의 강수량도 지난해의 각각 약 60%, 53% 수준에 그쳤다.저수율이 특히 낮은 포항과 경주는 농업용수 확보를 위한 긴급 대책 마련에 나섰다.포항시는 긴급예산 6500만원을 투입해 하천 굴착과 다단양수 작업을 진행하는 한편 관정 신설과 용수로 정비도 추진하고 있다.형산강 수위 저하와 해수 역류로 유강정수장 취수원의 염도가 높아지자 시는 취수원을 형산강에서 영천댐과 임하댐으로 변경했다.경주시는 덕동댐 방류량을 조절해 외동읍 농업용수 공급을 확대하고, 마을상수도의 농업용수 전환과 신규 관정 개발을 추진하고 있다. 하천 굴착과 양수기 지원 등 긴급사업은 우선 시행하고 대규모 사업에는 예비비를 투입할 계획이다.경주시 관계자는 “지난해처럼 비가 늦어지면 생활용수 공급에도 차질이 우려된다”며 “최악의 상황까지 대비해 농업용수와 생활용수 관리에 온 힘을 쏟겠다”고 말했다.안동 김상화 기자