경북 영덕군-한수원, 신규 원전 건설 통한 상생 위해 맞손

세줄 요약 영덕군-한수원, 신규 원전 상생협약 체결

지역기업 참여·일자리·인재육성 협력

에너지믹스 기반 미래에너지 수도 구상

이미지 확대 악수를 나누는 조주홍(왼쪽) 영덕군수와 최일경 한국수력원자력 사업총괄부사장. 영덕군 제공

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신규 원자력 발전소 건설 부지로 선정된 경북 영덕군이 한국수력원자력과 상생협력에 나선다.군은 한수원과 함께 ‘신규 원전 건설 및 유치지역 발전을 위한 상생협력 협약’을 체결했다고 29일 밝혔다.협약은 신규 원전 건설 사업의 원활한 추진과 발전소 유치 지역의 지속 가능한 발전을 위해 마련됐다. 양 기관은 ▲지역 기업 참여 확대 및 일자리 창출 ▲지역 인재 육성 및 교육·복지 인프라 확충 ▲행정지원과 인허가 협력 ▲지역 사회와의 지속적인 소통체계 구축 등 지역 발전과 원활한 사업 추진을 위해 상호 협력하기로 했다.군은 지난 6월 후보지 최종 선정 이후 예정구역 고시 등 후속 행정절차를 차질 없이 추진하고 있다. 이와 함께 지역 경제 활성화와 미래 에너지산업 육성을 위해 에너지믹스위원회 구성과 전담 조직 신설 등 추진체계 구축에도 행정력을 집중하고 있다.특히 원전과 풍력 등 재생에너지가 조화를 이루는 에너지믹스 정책을 기반으로 ‘대한민국 미래에너지 수도 영덕’ 실현을 위한 미래 성장 기반 구축에 속도를 낼 계획이다.조주홍 영덕군수는 “협약을 계기로 신규 원전의 성공적인 건설을 추진하겠다”며 “산불 피해 특별재난지역의 조속한 회복, 노물리 마을의 원전 예정구역 편입 등 지역 현안 해결을 위한 소통과 협력에도 나설 것”이라고 했다.영덕 김형엽 기자