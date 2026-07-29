부산 광복원정대 출정…고려인 독립운동 사적지 탐방

세줄 요약 광복원정대 45명, 부산서 발대식 개최

카자흐스탄 고려인 독립운동 사적지 탐방

강제이주 현장서 민족정체성 체험

이미지 확대 2026 부산광복원정대 발대식

고려인 이주사와 독립 운동사를 체험할 예정이다.

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2026 부산광복원정대가 29일 발대식을 갖고 내달 3일부터 8일까지 고려인의 땅을 찾아 그들의 독립운동 발자취를 체험한다.원정대는 광복회 부산시지부와 부산독립운동역사관 건립추진위원회가 추천한 독립유공자 후손 등 37명, 부산대·동아대·부경대 등 지역 대학이 추천한 사학전공 대학생 8명 등 45명 규모로 구성됐다.원정대는 카자흐스탄 알마티와 우슈토베 일대를 방문, 고려인이 강제 이주의 아픔 속에서도 지켜낸 민족정체성과 독립운동의 흔적을 직접 따라간다.카자흐스탄 국립 아카데미 고려극장, 바슈토베 언덕 등 강제이주 정착 현장, 고려인 역사박물관 등부산시는 2024년부터 독립운동 현장을 직접 방문해 선열의 희생정신을 계승하고자 광복원정대를 운영하고 있다.부산 신정훈 기자