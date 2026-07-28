성신여대, 정보보안 국제학술대회 ‘EBISION 2026’서 2관왕

세줄 요약 성신여대, EBISION 2026서 2관왕 수상

박소현 교수 Young Researcher Award 수상

학생·교수팀 Innovation Paper Award 수상

이미지 확대 ‘EBISION 2026’에서 ‘Young Researcher Award’와 ‘Innovation Paper Award’를 수상한 성신여대 융합보안공학과 교수 및 연구생들이 기념 촬영을 하고 있다.(왼쪽부터 성신여대 융합보안공학과 이연우 학생, 박수지 학생, 박소현 교수, 이일구 교수) 성신여대 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

성신여자대학교 융합보안공학과 연구진과 학생들이 국제학술대회에서 나란히 수상하며 연구 경쟁력을 입증했다.성신여대는 최근 국민대학교에서 열린 국제학술대회 ‘EBISION 2026’에서 융합보안공학과 박소현 교수가 ‘Young Researcher Award’를, 박수지·이연우 학생과 이일구 교수가 공동 연구로 ‘Innovation Paper Award’를 각각 수상했다고 28일 밝혔다.‘EBISION 2026’은 정보통신기술과 정보보안, 디지털 혁신 분야의 최신 성과를 공유하는 국제학술행사로 이번 대회에는 11개국 연구자가 참여해 총 91편의 논문이 발표됐다.박소현 교수는 사이버보안 및 AI 보안 분야에서 다수의 국제학술지 논문과 특허 성과를 창출해 온 신진 연구자로서 발전 가능성을 인정받았다.이와 함께 박수지·이연우 학생과 이일구 교수 연구팀은 분산 침입탐지시스템의 정보 무결성을 사전에 검증하는 새로운 접근을 제시해 연구의 독창성을 높이 평가받았다.이일구 IT융합대학장은 “연구실 구성원들이 국제무대에서 성과를 인정받아 기쁘다”며 “보안 연구 분야에서 의미 있는 성과를 이어갈 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.박영주 기자