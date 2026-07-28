“딸 보는데 웃통 벗고 폭언한 남성, 알고 보니 경찰이었습니다”

현직 경찰관 ‘등굣길 부녀 폭언’ 의혹…감찰 착수

이미지 확대 경찰 자료 사진. 기사와 직접적인 관련 없음. 아이클릭아트

세줄 요약 충주서 현직 경찰 폭언 의혹 제기

시민, 딸 등교 중 차량 운전자와 충돌

경찰, 감찰 착수 및 처리 과정 조사

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충북 충주에서 현직 경찰관이 시민에게 폭언을 했다는 주장이 제기돼 경찰이 사실관계 확인에 나섰다.27일 경찰에 따르면 전날 충주지역의 한 인터넷 카페에는 ‘충주경찰, 등교하는 아빠와 딸에게 웃통 벗고 폭언하며 위협’이라는 제목의 글이 올라왔다.작성자 A씨는 지난 4월 초등학생 딸의 등교를 돕던 중 학교 인근 횡단보도에 걸쳐 있던 차량이 보행자 신호에 출발하려 하자 ‘어어’라고 소리쳤다가 운전자로부터 폭언을 들었다고 주장했다.A씨에 따르면 차량에서 내린 운전자는 겉옷을 벗어 던지며 욕설했고, 경찰에 신고하겠다는 A씨를 조롱했다고 한다.A씨는 “차종만 파악해 경찰에 신고했으나 운전자가 특정되지 않자 지난 5월 사건 종결을 요청했다”고 전했다.그런데 A씨는 두달여 뒤인 지난 25일 충주의 한 지구대 앞에서 문제의 차량과 운전자를 목격했다. 알고 보니 해당 운전자는 지구대 소속 경찰관이었던 것이다. 이 경찰관은 A씨가 항의한 끝에 사과를 한 것으로 전해졌다.현재 해당 게시글은 삭제된 상태다.논란이 일자 경찰은 즉시 감찰 및 조사에 착수했다. 폭언 의혹이 제기된 경찰관은 “A씨가 먼저 욕설하며 항의해 대치하는 과정에서 발생한 일”이라고 해명한 것으로 알려졌다.이와 별개로 경찰은 신고 접수부터 사건 종결까지의 처리 과정에서 미흡한 점이 없었는지 수사 감찰도 진행 중이다.경찰 관계자는 “당시 사건은 불입건 종결처리 됐다”며 “처리 과정 전반을 들여다보기 위해 감찰을 진행하는 중”이라고 설명했다.윤예림 기자