부산복합문화공간 새모, 어린이 맞춤형 문화놀이터 연다

세줄 요약 새모, 어린이·가족 대상 무료 문화프로그램 운영

웹툰 명화 특별전과 체험형 전시, 포토존 마련

그림책·해양환경·창의배움터 교육도 순차 진행

이미지 확대 ‘웹툰 예술을 훔치다’ 특별전. 부산시설공단 제공

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부산시설공단 복합문화공간 새모는 어린이와 가족이 함께 즐길 수 있는 전시와 체험, 교육 프로그램을 운영한다고 27일 밝혔다.다음달 17일까지 세계적 명화를 웹툰으로 재해석한 작품을 무료로 관람할 수 있는 ‘가짜같은 진짜같은 미술관 - 웹툰 예술을 훔치다’ 특별전을 마련한다. 포토존과 나만의 명화 그리기 등 체험 거리도 함께 운영한다.어린이를 위한 체험형 교육 프로그램도 이어진다. 매주 토요일 그림책을 읽고 다양한 독후활동을 체험하는 ‘빅마마 선생님이 들려주는 그림책 속으로’ 프로그램, 해양환경의 중요성을 쉽고 재미있게 배우는 ‘푸른 바다 놀이터’를 진행한다.이와 함께 8월부터 11월까지는 창의로봇, 창의과학, 창의AI, 창의미술, 창의예술 등을 주제로 한 창의 배움터 프로그램도 운영할 예정이다.모든 프로그램은 무료로 운영된다.부산 신정훈 기자