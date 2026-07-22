사회 집값 안정 근본 대책 마련 촉구하는 경실련 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/07/22/20260722500139 URL 복사 댓글 0 이지훈 기자 수정 2026-07-22 13:30 입력 2026-07-22 13:30 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 경제정의실천시민연합(경실련) 관계자들이 22일 서울 종로구 청와대 사랑채 앞에서 열린 이재명 정부 부동산 종합대책 촉구 기자회견에서 공공주택 공급을 촉구하는 구호를 외치고 있다. 2026.7.22 이지훈 기자 경제정의실천시민연합(경실련) 관계자들이 22일 서울 종로구 청와대 사랑채 앞에서 열린 이재명 정부 부동산 종합대책 촉구 기자회견에서 공공주택 공급을 촉구하는 구호를 외치고 있다. 이지훈 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 경실련이 촉구한 정책의 핵심 내용은? 공공주택 공급 민간주택 규제