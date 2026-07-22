집값 안정 근본 대책 마련 촉구하는 경실련

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이지훈 기자
이지훈 기자
수정 2026-07-22 13:30
입력 2026-07-22 13:30
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경제정의실천시민연합(경실련) 관계자들이 22일 서울 종로구 청와대 사랑채 앞에서 열린 이재명 정부 부동산 종합대책 촉구 기자회견에서 공공주택 공급을 촉구하는 구호를 외치고 있다. 2026.7.22 이지훈 기자
경제정의실천시민연합(경실련) 관계자들이 22일 서울 종로구 청와대 사랑채 앞에서 열린 이재명 정부 부동산 종합대책 촉구 기자회견에서 공공주택 공급을 촉구하는 구호를 외치고 있다. 2026.7.22 이지훈 기자


경제정의실천시민연합(경실련) 관계자들이 22일 서울 종로구 청와대 사랑채 앞에서 열린 이재명 정부 부동산 종합대책 촉구 기자회견에서 공공주택 공급을 촉구하는 구호를 외치고 있다.

이지훈 기자
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