“국민연금공단 오늘 칼부림 난다” 인터넷 게시글에 경찰 수사

세줄 요약 국민연금공단 대상 흉기 난동 예고 글 게시

경찰, 본부·지사 현장 확인 및 특이사항 없음

작성자 추적과 현장 수색 수사 진행

이미지 확대 국민연금공단. 공단 제공

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국민연금공단을 대상으로 흉기 난동을 예고하는 게시글이 올라와 경찰이 수사에 나섰다.20일 전북 전주덕진경찰서 등에 따르면 이날 낮 12시 46분쯤 한 온라인 커뮤니티에 ‘나 전주 사는데 국민연금공단 오늘 칼부림 난다’는 게시글이 게시됐다.게시글은 ‘진짜 누구 하나 죽어야 정신 차리지. 말로 해서는 안 됨’ 등의 내용이 담긴 것으로 알려졌다.해당 게시물은 인천경찰청에 신고됐고 전북 경찰이 이 내용을 전달받고 현장에 출동했다.경찰이 국민연금공단 본부와 전주완주지사 등 관련 기관에 출동해 현장을 확인한 결과 현재까지 특이사항은 발견되지 않았다.경찰은 현장 수색을 이어가는 한편 작성자를 추적하고 있다.설정욱 기자