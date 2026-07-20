군산항, 해상풍력 지원항만 지정…산업 거점 기반 마련

세줄 요약 군산항 7부두 75번 선석 해상풍력 지원항만 지정

어청도 집적화단지 연계한 서해안권 거점 기반 확보

76·77번 선석 확대와 민간투자 유치 추진

이미지 확대 군산항 해상풍력 지원항만 AI 이미지. 군산시 제공

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전북 군산항이 해상풍력 지원항만으로 지정됐다.군산시는 20일 해양수산부의 ‘제4차 전국항만 기본계획 수정계획’에 군산항 7부두 75번 선석이 해상풍력 지원항만으로 반영됐다고 밝혔다.해상풍력은 터빈, 블레이드, 하부구조물 등 초대형 기자재의 제작·보관·조립·운송과 해상 설치를 동시에 하는 산업이다.군산항은 어청도 해상풍력 집적화단지를 비롯한 전북·충남 등 서해안권 해상풍력 사업지와의 접근성이 뛰어나고 대형 기자재의 보관·조립·운송에 필요한 항만 여건을 갖추고 있어 해상풍력 설치 지원항만으로서 활용 가치가 높다는 평가를 받는다.이번 해상풍력 지원항만 반영으로 어청도 해상풍력 집적화단지와 연계한 항만 기반을 확보한 것은 물론 군산시 해상풍력 사업 추진에도 한층 탄력이 붙을 것으로 기대된다.시는 해상풍력 산업 규모 확대에 대비해 76·77번 선석까지 해상풍력 지원항만 기능을 확대하는 방안도 정부와 지속적으로 협의한다는 계획이다.이를 통해 집적화단지와 군산항, 배후산업단지를 유기적으로 연계하고, 기자재 제작부터 조립·운송·선적·해상 설치까지 이어지는 산업 기반을 구축할 방침이다.김재준 시장은 “이번 해상풍력 지원항만 지정은 공공주도 해상풍력 집적화단지와 연계한 산업 기반을 확보했다는 점에서 의미가 크다”며 “76·77번 선석 확대 지정과 민간투자 유치로 군산항을 서해안 해상풍력 산업의 핵심 거점항만으로 키우겠다”고 말했다.설정욱 기자