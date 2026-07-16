에티오피아 강뉴부대 후손 ‘강뉴합창단’, 부산 유엔평화기념관 방문

세줄 요약 강뉴부대 후손 34명, 부산 유엔평화기념관 방문

환영 공연에 즉석 합창, 참전 역사와 전시 관람

한국·에티오피아 우호와 평화 가치 재확인

이미지 확대 유엔평화기념관을 찾은 강뉴합창단

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6·25전쟁 당시 에티오피아 강뉴부대 참전용사 후손 34명으로 구성된 강뉴합창단이 16일 부산 유엔평화기념관을 방문했다.이들은 따뜻한 하루와 한국전쟁참전국기념사업회가 주최하고 국가보훈부와 LG가 후원한 초청사업의 일환으로 기념관을 찾았다.이날 강뉴합창단은 유엔평화오케스트라의 한국 가곡 고향의 봄, 아리랑과 에티오피아 국가 연주 등 환영 공연에 즉석에서 함께 노래하며 감동을 더했다. 이들은 환영공연 참석에 이어 기념관 전시해설과 함께 6·25 전쟁실 및 유엔참전 기념실을 관람하며 에티오피아 강뉴부대의 참전 역사와 활약상을 살펴봤다.특히 참전용사 희생과 헌신이 담긴 전시 앞에서 깊은 관심을 보이며 참전의 의미를 되새겼다고 기념관 측은 전했다.허재택 유엔평화기념관장은 “참전용사 후손들이 역사를 직접 살펴보고 평화의 가치를 함께 나눈 이번 방문이 한국과 에티오피아의 우호와 연대를 굳건히 하는 계기가 되기를 바란다”라고 말했다.강뉴부대는 6·25전쟁 당시 아프리카에서 유일하게 지상군을 파병한 에티오피아의 정예부대이다. 참전 기간 253차례 전투에서 모두 승리한 기록을 남겼다. 강뉴(Kagnew)는 에티오피아어로 ‘혼돈에서 질서를 확립하다’는 의미를 담고 있다.부산 신정훈 기자