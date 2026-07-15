3~4층 높이 고철더미서 불…동국제강 인천공장 화재 18시간만에 초기 진화

세줄 요약 동국제강 인천공장 고철더미 화재 발생

18시간 24분 만에 초기 진화 완료

인명 피해 없고 원인·피해 조사 예정

이미지 확대 화재 현장. 인천소방본부 제공

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동국제강 인천공장 야외에 쌓아 놓은 고철 더미에서 불이 나 18시간여 만에 큰 불길이 잡혔다.15일 인천소방본부에 따르면 전날 오후 7시 18분쯤 인천 제물포구 송현동에 있는 동국제강 인천공장 야외 하역장에서 불이 났다.불은 하역장에 쌓아 놓은 고철 더미에서 시작된 것으로 추정된다.신고를 받은 소방 당국은 소방관 96명과 장비 39대를 투입해 화재 진압에 나섰으나 건물 3~4층 높이로 쌓아 올린 고철 더미(약 1만 t) 속 불을 끄는 데 어려움을 겪었다.소방 당국은 집게차를 동원해 고철 더미를 뒤집으면서 진화 작업을 진행했고, 화재 발생 18시간 24분이 지난 이날 오후 1시 42분쯤에서야 초기 진화에 성공했다.이 불로 인명 피해는 없었다.소방 당국자는 “불을 완전히 진화한 후 화재 원인과 피해 규모를 조사할 예정”이라고 말했다.강남주 기자