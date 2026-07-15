인천서 교통사고 잇따라…20대·70대 남성 숨져

세줄 요약 인천서 교통사고 잇따라 두 명 사망

계양IC 인근 20대, 트럭에 치여 숨짐

남동구 고잔동 70대 단독 사고로 사망

이미지 확대 인천 남동구 고잔동 사고 현장. 연합뉴스

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인천 지역에서 14일 잇따른 교통사고로 20대 남성과 70대 남성이 숨졌다.15일 경찰에 따르면 전날 오후 11시 26분쯤 인천시 계양구 용종동 수도권 제1순환고속도로 계양IC 인근에서 20대 남성 A씨가 몰던 승용차가 중앙분리대와 충돌했다.이후 뒤따르던 1t 트럭이 차량 밖에 나와 있던 A씨를 들이받았다.이 사고로 A씨가 크게 다쳐 병원에 옮겨졌으나 숨졌다.경찰은 전날 내린 비로 차량이 미끄러지면서 사고가 난 것으로 보고 있다.이에 앞선 전날 오후 2시49분쯤에는 남동구 고잔동 편도 2차로 도로에선 70대 B씨가 운전하던 승용차가 연석과 구조물을 들이받았다. B씨 역시 병원으로 옮겨졌으나 숨졌다.경찰은 승용차 단독 사고로 보고 차량 블랙박스 영상을 토대로 정확한 사고 경위를 조사할 방침이다강남주 기자