“시선 처리 이상해”…‘AI 안경’ 끼고 국가자격시험 본 40대男, 딱 걸렸다

검찰, AI 안경 부정행위 약식기소

이미지 확대 AI 안경. *해당 사건과 직접적 관련 없는 자료사진. 연합뉴스

국가기술자격 시험 응시자가 인공지능(AI) 기술이 탑재된 안경을 이용해 부정행위를 저지르다 적발돼 재판에 넘겨진 사례가 처음 확인됐다.

최근 국가자격시험은 물론 토익 등 각종 시험에서도 AI 안경을 이용한 부정행위가 잇따라 적발되면서 시험 관리 체계 전반에 대한 보완 필요성이 커지고 있다.

이미지 확대 지난달 유튜브 채널 ‘테크몽’에는 AI 안경을 착용하고 수학능력시험 수학 영역 모의고사를 푸는 실험이 등장했다. 유튜브 채널 ‘테크몽’ 캡처

이미지 확대 지난달 유튜브 채널 ‘테크몽’에는 AI 안경을 착용하고 수학능력시험 수학 영역 모의고사를 푸는 실험이 등장했다. 유튜브 채널 ‘테크몽’ 캡처

세줄 요약 AI 안경 활용한 국가자격시험 부정행위 적발

감독관 시선 이상 포착, 40대 남성 약식기소

토익·타 지역서도 유사 사례 잇따라 확산

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13일 법조계에 따르면 광주지검은 국가기술자격법 위반 혐의로 40대 남성 A씨를 지난달 약식기소했다.A씨는 지난 5월 15일 광주의 소방설비기사 자격증 시험에 응시하면서 고사장 내 반입이 금지된 AI 안경을 착용한 혐의를 받는다.문제 풀이에 집중하지 않는 시선 처리 등 A씨의 행동을 이상하게 여긴 감독관이 현장에서 부정행위를 적발했다.A씨는 “안경과 연동되는 AI 앱을 개발했는데, 정답이 잘 뜨는지 확인하려 했다”며 부정행위를 인정한 것으로 전해졌다.경찰로부터 사건을 넘겨받은 검찰은 A씨에게 약식명령을 내려달라고 법원에 청구했다.약식기소란 검찰이 정식 재판 대신 서면 심리만으로 벌금이나 과태료를 부과해달라고 청구하는 절차다. 당사자나 재판부가 이의를 제기할 경우 정식 재판에 넘겨진다.서울과 목포에서도 지난 5월 국가기술자격시험을 보던 20대 남성 2명이 AI 안경을 이용해 부정행위를 하다 적발돼 현재 수사를 받고 있다. 토익 시험에서도 지난 5월과 6월에 AI 안경을 착용한 수험생이 잇달아 적발됐다.앞서 지난달 유튜브 채널 ‘테크몽’에는 AI 안경을 착용하고 대학수학능력시험 수학 영역 모의고사를 푸는 실험이 등장한 바 있다. 그 결과 18분 만에 문제를 다 풀었으며 단 한 문제만 틀려 96점을 기록해 1등급이 나왔다.해당 유튜버는 안경테에 새겨진 로고와 안경테의 두께, 렌즈 옆에 달린 작은 카메라와 각도에 따라 달라지는 렌즈 색 등을 통해 AI 안경을 구분할 수 있다고 설명했다.그는 “이런 것들은 마음만 먹으면 티가 안 나게 할 수 있다”면서 “미리 대비를 하지 않으면 진짜 당하기 쉬운 상태”라고 경고했다.실제 현장에서도 시험장에 스마트 기기 반입 기준을 강화하고 탐지 장비를 도입하는 등 관리 체계를 보완해야 한다는 목소리가 커지고 있다.주요 국가자격시험 시행 기관들은 지난 10일 긴급 회의를 열고 시험장 반입 금지 물품에 AI 안경을 명시하는 방안과 적발 시 처분 기준 등을 논의했다.이보희 기자