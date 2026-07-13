“스스로 판단해 주시라”, 전북도 산하기관장들 줄줄이 보따리 싸게될까

이원택 지사 산하 기관장 거취 문제 거론

선거개입 등 중립 위반 산하기관장 겨냥

이미지 확대 전북특별자치도청사

세줄 요약 전북지사, 산하기관장 거취 자율 판단 요구

사실상 사퇴 종용 해석에 도청·산하기관 술렁

선거 중립 위반 인사 정리 가능성까지 거론

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이원택 전북지사가 산하 기관장과 임기제 정무직 공무원들의 거취에 대해 ‘스스로 판단해 달라’고 발언, 해당 인사들이 고민에 빠졌다.이 지사는 13일 열린 기자회견에서 인사 방침에 대한 질문을 받고 “민선 8기에서 9기로 전환이 된 만큼 산하 기관장이나 임기제 정무직은 스스로 심사숙고해서 판단해 달라”고 말했다.이 지사가 그동안 소문만 무성했던 산하 기관장들의 거취 문제에 대해 간접적으로 의사를 밝히면서 도청은 물론 직속기관과 산하기관까지 분위기가 어수선하다.우선, 임기제 정무직 공무원의 범위에 대한 해석이 분분하다.모든 ‘어공’을 의미한다는 의견도 있지만 합의제행정기관인 감사위원회, 자치경찰위원회와 직속기관인 농업기술원, 보건환경연구원, 인재개발원 등은 정식 공무원인 만큼 해당되지 않는다는 판단이 지배적이다.‘스스로 판단하라’는 말은 자기 자신의 행동을 냉정하고 이성적으로 평가해 결정하라는 의미지만 사실상 사퇴를 종용한 것으로 보는 분위기다.전북도 A 과장은 “스스로 심사숙고하라는 말이 가장 애매하지만 이날 뉘앙스는 나가달라는 뜻으로 읽힌다”며 산하기관장의 대대적인 물갈이를 예견했다.전북도청과 산하기관에서는 지난 6.3 지방선거 기간에 정치적 중립을 위반한 인물들의 실명이 거론되고 있다. 이번 이 지사의 발언도 이를 겨냥한 것 아니냐는 해석이 나온다.전북도 산하기관 간부 B씨는 “일부 인사는 선거 기간 장기 휴가를 다녀와 뒷말이 무성하다”며 “산하기관은 정식 공무원이 아닌 만큼 정치적 자유가 보장되지만 특정인의 선거운동을 내놓고 하는 것은 지양할 필요가 있다”고 꼬집었다.한편 전북도 산하기간은 1개 공기업(전북개발공사)과 경제통상진흥원, 테크노파크 등 15개 출연기관으로 구성돼있다.전주 임송학 기자