원주에 1000억원대 임플란트 공장 신설…민선 9기 첫 투자유치

세줄 요약 원주 문막산단 임플란트 제2공장 신설 협약

1023억원 투자로 생산량 20배 확대 계획

80명 신규 채용과 해외시장 공략 추진

이미지 확대 우상호(왼쪽) 강원지사와 구자열(오른쪽) 원주시장, 최천수 ㈜신흥엠에스티 대표이사는 13일 도청 본관 소회의실에서 공장 신설 투자협약식을 가졌다. 원주시 제공

협약에 따라 신흥엠에스티는 내년부터 2030년까지 1023억원을 투입해 원주 문막 자동차부품 일반산업단지에 임플란트 제2생산공장을 짓는다.

도와 시는 인허가 신속 처리와 인센티브 지급 등 행·재정적 지원을 펼친다.

신흥은 1955년 창업한 치과 의료기 전문기업이고, 자회사인 신흥엠에스티는 2009년 원주 문막 동화농공단지에 임플란트 제1생산공장을 건립하며 강원과 인연을 맺었다.

특히 신흥과 유한양행의 유통망을 활용해 중국, 베트남 등 해외 시장도 적극적으로 공략한다.

제2생산공장이 가동되면 80명의 직원을 신규로 채용해 지역경제 활성화에도 일조한다.

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강원도와 원주시가 1000억원대 투자 유치에 성공했다. 민선 9기 들어 거둔 첫 투자 유치 성과다.도와 시는 13일 도청에서 ㈜신흥엠에스티와 원주 공장 신설을 위한 협약(MOU)을 체결했다.제2공장에서 생산된 임플란트는 ‘유한 에버티스’ 브랜드로 판매된다. 신흥엠에스티의 모기업인 ㈜신흥과 유한양행은 지난해 7월 공동사업 협약을 체결했다.신흥엠에스티는 제2생산공장을 통해 임플란트 생산량을 월 5만 세트에서 100만 세트로 20배 늘려 시장에서의 입지를 넓힐 계획이다.구자열 시장은 “이번 협약은 원주에서 단일 기업 기준 역대 최대 규모의 투자 유치다”면서 “기업하기 좋은 환경을 조성해 미래 산업을 키우며 양질의 일자리를 창출하고 지역경제 성장을 이끌겠다”고 전했다.우상호 지사는 “민선 9기 첫 투자 협약의 이정표를 대한민국 의료기기 산업의 상징인 신흥과 함께하게 돼 매우 뜻깊다”며 “기업의 성공이 강원의 도약이자 도민의 행복이라는 신념 아래 전폭적으로 지원하겠다”고 말했다.원주 김정호 기자