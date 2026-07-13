포항시, 드론 항공촬영 직접 수행해 예산 절감 효과

세줄 요약 드론 직접 운용으로 항공촬영 업무 자체 수행

현장 확인·자료 확보 신속화, 예산 3억원 절감

정사영상 활용해 개발사업·불법행위 관리 강화

이미지 확대 경북 포항시가 운용 중인 드론. 포항시 제공

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경북 포항시가 드론을 활용해 행정 효율성과 예산 절감 효과를 얻고 있다.시는 드론과 공간정보 기술을 활용해 주요 사업 대상지, 민원 현장, 불법 형질변경 토지 등 시 전역을 대상으로 드론 항공촬영을 직접 수행해 시기별 현황을 체계적으로 기록하고 있다고 13일 밝혔다.이를 통해 설계 검토, 공정 관리, 준공 전 현장 확인 등에 필요한 자료를 신속하게 확보하고, 기존 외부 용역에 의존하던 일부 항공촬영 업무를 직접 수행해 약 3억원의 예산을 절감했다.특히 드론 측량을 통해 확보한 고정밀 정사영상은 대규모 개발사업지역의 확정측량성과 검사 자료로도 활용되고 있다. 지적도와 드론 영상을 비교해 토지 이용 현황, 시설물 위치, 경계부 주변 상황 등을 신속하게 확인해 현장 조사에 소요되는 시간과 행정 부담도 줄였다.또한 산지나 농지 등 접근이 어렵거나 면적이 넓은 지역의 불법개발행위 현황 파악에도 드론을 적극 활용하고 있다. 무단 형질변경, 불법 성토·절토, 불법 적치 등 의심 지역을 항공지도로 제작해 현장 조사 자료로 활용해 체계적인 토지 관리가 가능해졌다.시가 운용하는 드론은 ㎝급 고해상도 영상 확보가 가능해 도로, 건축물, 구조물, 공사 진행 상황 등을 세밀하게 확인할 수 있다. 또한 위성측량 장비, 영상 처리 소프트웨어 등을 함께 활용해 위치 정확도도 높일 수 있어 도시계획, 입지분석, 개발 행위 관리 등 다양한 행정 분야에 효과적으로 적용할 수 있다.포항시 관계자는 “드론은 넓은 지역을 빠르고 정확하게 확인할 수 있어 행정의 신속성과 효율성을 높이는 데 큰 도움이 된다”며 “직접 드론을 운용해 예산은 절감하고, 시민이 신뢰할 수 있는 포항형 스마트 행정을 실현해 나가겠다”고 말했다.포항 김형엽 기자