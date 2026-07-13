사회 세계 한국어 교육자의 미소 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/07/13/20260713500108 URL 복사 댓글 0 도준석 기자 수정 2026-07-13 12:12 입력 2026-07-13 12:12 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 13일 서울 삼성동 코엑스에서 열린 2026 세계 한국어 교육자 통합연수에서 참석자들이 박수를 치고 있다. 2026.7.13 도준석 전문기자 13일 서울 삼성동 코엑스에서 열린 2026 세계 한국어 교육자 통합연수에서 참석자들이 박수를 치고 있다. 도준석 전문기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 2026 세계 한국어 교육자 통합연수가 열린 장소는? 코엑스 롯데월드타워