‘원도심 미래, 시민 손으로’ 부산시 생활권계획 시민참여단 출범

세줄 요약 원도심 생활권계획 시민참여단 출범

생활 SOC 부족 진단과 현안 발굴

시민 의견을 공간구상에 반영 예정

이미지 확대 부산 생활권계획(원도심권) 위치도

지역 내 생활 사회기반시설(SOC)의 부족 요소를 직접 진단하고, 취약지역 중심의 균형 있는 공급체계를 구축하는 데 핵심적인 역할을 하게 된다.

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부산 생활권계획(원도심권) 시민참여단이 13일 오후 부산시청에서 발대식을 갖고 본격적인 활동에 들어갔다.이날 발대식에는 전재수 부산시장, 조상진 부산시의회 건설교통위원장을 비롯해 시민참여단 130여 명 등이 참석했다.시민참여단은 원도심 현안 및 자원을 발굴하는 한편부산시는 시민 의견과 아이디어를 원도심 미래 공간구상과 부문별 공간 관리지침에 반영할 예정이다.또 시민참여단 제안이 실질적인 사업으로 추진될 수 있도록 생활 인프라 지원 관련 조례와 지침을 제정·개정하는 등 정책 실효성을 높이기 위한 제도적 기반도 마련해 나갈 방침이다.부산 신정훈 기자