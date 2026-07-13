‘이사 소음 갈등’ 인천 빌라서 이웃에 흉기 휘두른 60대 체포

세줄 요약 인천 빌라서 이사 소음 갈등 끝 흉기 휘두름

60대 남성, 이웃 50대 남성 살해미수 혐의 체포

피해자 병원 치료 중, 생명 지장 없는 상태

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인천 서해구의 한 빌라에서 이웃 주민을 흉기로 찌른 60대 남성이 경찰에 붙잡혔다.인천 서부경찰서는 살인미수 혐의로 60대 A씨를 긴급체포해 조사하고 있다고 13일 밝혔다.A씨는 전날 오전 11시 30분쯤 인천 서해구의 한 빌라에서 50대 남성을 B씨를 흉기로 찔러 살해하려 한 혐의를 받고 있다. 그는 위층에서 계단으로 내려오던 B씨와 마주치자 흉기를 휘두른 것으로 파악됐다.A씨는 최근 B씨가 해당 빌라로 이사 왔을 당시 소음 문제로 항의했던 것으로 조사됐다.B씨는 부상을 입고 병원으로 옮겨져 치료를 받고 있으며 생명에는 지장이 없는 것으로 알려졌다.경찰은 추가 조사를 거쳐 A씨의 구속영장을 신청하는 방안을 검토하고 있다.강남주 기자