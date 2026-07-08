[포토] ‘비어 있는’ 배재고 더그아웃

1 / 4 이미지 확대 6개월 출전정지 재심 신청한 배재고 야구부…비어 있는 더그아웃 광주제일고등학교(광주일고)와의 경기 도중 5·18 민주화운동을 폄훼하는 응원 구호를 외쳤다가 6개월 출전정지 처분을 받은 서울 배재고 야구부가 8일 재심을 신청하기로 했다. 사진은 이날 서울 강동구 배재고등학교 야구장 더그아웃의 모습. 2026.7.8 연합뉴스

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이미지 확대 ‘6개월 출전정지 재심 신청’ 비어 있는 배재고 야구장 광주제일고등학교(광주일고)와의 경기 도중 5·18 민주화운동을 폄훼하는 응원 구호를 외쳤다가 6개월 출전정지 처분을 받은 서울 배재고 야구부가 8일 재심을 신청하기로 했다. 사진은 이날 서울 강동구 배재고등학교 야구장의 모습. 2026.7.8 연합뉴스

이미지 확대 ‘스타벅스 응원 파문’ 6개월 출전정지 재심 신청한 배재고광주제일고등학교(광주일고)와의 경기 도중 5·18 민주화운동을 폄훼하는 응원 구호를 외쳤다가 6개월 출전정지 처분을 받은 서울 배재고 야구부가 8일 재심을 신청하기로 했다. 사진은 이날 서울 강동구 배재고등학교의 모습. 2026.7.8 연합뉴스

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광주제일고등학교(광주일고)와의 경기 도중 5·18 민주화운동을 폄훼하는 응원 구호를 외쳤다가 6개월 출전정지 처분을 받은 서울 배재고 야구부가 8일 재심을 신청하기로 했다.사진은 이날 서울 강동구 배재고등학교 야구장 더그아웃의 모습.온라인뉴스부