“최대 규모 파크골프장은 우리 것” 대구 군위군-전북 불꽃 경쟁

세줄 요약 전북도, 180홀 이상 파크골프장 조성 추진

대구 군위군 최대 규모 기록에 정면 도전

관광·복지·지역경제 동력화 구상

이미지 확대 파크골프. 서울신문 DB

국내 최대 규모의 파크골프장 선점을 위한 지자체 경쟁이 본격화하고 있다. 대구 군위군이 180홀 파크골프장 조성에 나선 가운데 전북에서는 이보다 큰 규모로 ‘국내 최대’ 타이틀을 가져오겠다는 방침이다.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

전북도는 이원택 지사의 대표 공약 중 하나인 180홀 이상의 파크골프장 조성을 위한 절차에 돌입했다고 8일 밝혔다. 도는 8월에 추진계획을 수립하고 올해 말까지 시군 공모와 현장실사 및 평가를 거쳐 내년 초 조성지를 선정할 계획이다. 2030년 개장이 목표다.도는 시·군 참여를 유도하기 위해 도비 지원 비율을 기존 30%에서 70%로 높이는 방안도 검토 중이다. 또 인근 관광지와의 연계성 등을 확보해 파크골프장 일대를 문화·관광·여가 시설을 갖춘 랜드마크로 만든다는 게 도의 목표다. 이를 토대로 시·군 설명회도 진행할 예정이다.현재 국내 최대 파크골프장은 대구 군위군 의흥면 일대에 조성되고 있다. 31만 2881㎡ 부지에 180홀을 갖춘 국내 최초·최대 규모의 ‘산악형’ 파크골프장이다. 전북은 이를 뛰어넘는 파크골프장을 만든다는 방침이다.이 지사는 그동안 파크골프를 전북의 새로운 관광·복지·지역경제 성장 동력으로 육성하겠다는 구상을 내비쳤다. 지난해 말 기준 전국 파크골프 회원 수가 22만 9757명에 달하고 실제 운동을 즐기는 골퍼만 60만명이 넘을 것으로 추산되는 만큼 파크골프 복합 단지를 조성해 생활인구 유입형 산업으로 육성한다는 것이다.도 관계자는 “국내 최대 규모를 목표로 타 시군 사례를 참고하면서 다각적으로 준비하고 있다”며 “도비 지원을 늘리는 등 시군 참여를 높이기 위한 방안을 고심 중이다”고 말했다.설정욱 기자