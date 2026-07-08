오세훈 “글로벌 톱3 도시, 아이 키우기 좋은 순위가 가장 중요한 바탕”

이미지 확대 오세훈 서울시장이 8일 서울 중구 프레스센터에서 열린 ‘아이 키우기 좋은 도시 서울!’ 정책 포럼에서 축사하고 있다.

연합뉴스

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오세훈 서울시장이 8일 한국여성단체협의회가 개최한 출산·육아·돌봄 정책포럼에서 “서울시로부터 대한민국이 여러 가지 모범 사례를 만드는 성공적인 정책들을 많이 론칭을 하고 자리를 잡도록 하겠다”며 서울을 글로벌 톱(TOP)3 도시로 도약시키기 위한 포부를 밝혔다.오 시장은 이날 중구 프레스센터 19층에서 열린 ‘아이 키우기 좋은 도시 서울!’ 행사에서 “출생부터 시작해서 보육·교육·양육 시스템이 여러분 보시기에 이건 정말 탐난다, 전국으로 확산시켜도 정말 좋겠다는 정책이 서울시에는 매우 많다”며 “저출생 대책에 관해서는 서울시가 아마 전국에서 가장 앞서간다는 평가를 지금 받고 있다”며 이렇게 말했다.그는 “20년 전만 하더라도 런던, 뉴욕, 파리 도시들을 떠올리면 요즘 젊은 사람들 표현으로 ‘넘사벽’이라고 넘을 수 없는 벽처럼 느껴졌다”며 “이제 우리 서울시가 삶의 질 측면에서 그리고 도시 경쟁력 순위 측면에서 그런 도시와 거의 경쟁할 반열에 올라섰다”며 “삶의 질이라고 하는 게 여러 가지 방면에서 달성해야 할 목표들이 설정되겠습니다마는 그중에서도 아이 키우기 좋은 측면에서의 순위가 가장 중요한 바탕이 되지 않을까 생각한다”고 설명했다.그러면서 “서울시의 정책들이 전국에서 가져가기에 매우 좋은 정책들이 많이 시행되고 있다”며 “서울형 키즈카페는 아까 언급하신 대로 정말 인기 절정”이라고 덧붙였다. 이어 “서울시는 정책적 투자를 전혀 아끼지 않는다. 아이디어만 많이 주시라”면서 “좋은 시스템을 만들어내서 전국에서 가져다 쓰실 수 있도록 벤치마킹 사례를 많이 만들어내도록 하겠다”고 강조했다.송현주 기자