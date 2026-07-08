버스 타고 떠나는 환경 체험…부산시 환경벨트투어 시동

세줄 요약 부산시, 11월까지 환경벨트투어 운영

버스로 기후·생태·자원순환 현장 체험

낙동강홍수통제소 포함 20개 코스 확대

이미지 확대 환경벨트투어

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부산시는 부산환경교육센터와 함께 11월까지 ‘2026년 환경벨트투어’를 운영한다고 8일 밝혔다.환경벨트투어는 시민이 버스를 타고 기후·생태·자원순환 등 지역 환경 현안을 직접 현장에서 체험하는 맞춤형 교육 프로그램이다.올해는 낙동강홍수통제소를 생태교육이 가능한 신규 코스로 추가 발굴, 기존 19개 코스에서 20개 코스로 확대 개편했다.시민 접근성과 교육 효과를 고려해 20개 분야별 맞춤 코스로 운영된다. 20~30명 규모의 학생 및 시민 단체를 대상으로 하며, 오전 9~12시, 오후 1~4시 반일제로 총 40회 운영된다.이동 중 환경교육사 등 지역 환경 전문인력이 동행하며, 신청기관과 방문 시설 등을 왕복으로 운행하는 전용 버스도 지원한다.심재민 시 환경물정책실장은 “이번 환경벨트투어는 부산이 가진 소중한 환경 자산들을 시민이 직접 보고 느끼는 최고의 오감 만족형 교육이 될 것”이라고 밝혔다.부산 신정훈 기자