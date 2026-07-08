전남광주통합특별시교육청 ‘새 얼굴’ 찾는다

CI 공모…통합 교육청 정체성 담은 상징 이미지 공모

이미지 확대 전남광주통합특별시교육청 간판.

세줄 요약 전남광주통합특별시교육청, 새 CI 시민 공모 발표

심사위원·자문위원 공개 모집, 시민 참여 확대

8월 19일 접수 마감, 11월 시민 투표로 최종 선정

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전남광주통합특별시교육청(이하 통합교육청)이 새로운 시대의 비전과 정체성을 담아낼 공식 상징 이미지(CI·Corporate Identity)를 공모한다고 8일 밝혔다.이번 공모전은 전남과 광주의 교육 통합을 기념하고, 특별시민이 직접 교육청의 상징을 만들어간다는 취지에서 기획됐다.통합교육청은 ‘시민과 함께 만들어가는 CI’라는 가치를 실현하기 위해 공모 작품뿐만 아니라 심사위원단과 자문위원단도 공개 모집할 계획이다.접수 기간은 오는 8월 19일까지이며, 참여를 원하는 시민은 공식 홈페이지(https://www.jnedu.kr/event/event5.html)를 통해 온라인으로 접수하면 된다.심사는 총 2단계에 걸쳐 엄격하게 진행된다. 오는 9월 1차 심사를 통해 17개의 후보작을 선정한 뒤, 전문가 자문위원단의 정밀 검토와 디자인 보정 작업을 거친다.이어 11월에는 특별시민 대상 온라인 투표를 실시해 대중성과 상징성을 최종 검증할 예정이다.시상 규모는 총 1,950만 원이다. 부문을 통합해 선정하는 대상 1명(팀)에게는 800만 원의 상금이 수여되며, 최우수상(부문별 각 1개), 우수상(부문별 각 2개), 장려상(부문별 각 5개) 등 총 17개 작품을 시상한다.교육청 관계자는 “이번 공모전은 전남광주가 교육으로 하나 되는 역사적인 통합교육청의 첫걸음”이라며 “교육 주체인 시민과 청소년들의 참신하고 창의적인 아이디어가 교육청의 새로운 얼굴로 탄생하기를 기대한다”고 말했다.전남·광주 서미애 기자