사회 비둘기도 못 참는 더위 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/07/07/20260707500218 URL 복사 댓글 0 이지훈 기자 수정 2026-07-07 16:51 입력 2026-07-07 16:51 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 절기상 소서인 7일 서울 종로구 광화문광장 인근에서 비둘기가 물장구를 치며 더위를 식히고 있다. 2026.7.7 이지훈 기자 절기상 소서인 7일 서울 종로구 광화문광장 인근에서 비둘기가 물장구를 치며 더위를 식히고 있다. 이지훈 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 기사에 언급된 절기는 무엇인가? 소서 대서