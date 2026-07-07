손담비, 가족여행 숙소서 ‘비눗방울 놀이’ 했다가 민폐 지적에… “제 부주의” 사과

세줄 요약 숙소 내부 비눗방울 놀이 논란

객실 오염·안전 우려 제기

손담비, 부주의 인정 후 사과

이미지 확대 손담비가 가족여행 중 숙소에서 딸과 비눗방울 놀이를 하는 모습(왼쪽)이 담긴 영상을 올렸다가 민폐 논란이 일자 사과했다. 오른쪽 사진은 손담비가 강원 속초에서 가족여행 중 남편 이규혁과 행복한 미소를 짓고 있는 모습. 손담비 인스타그램 캡처

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가수 겸 배우 손담비(42)가 가족여행 중 숙소 안에서 딸과 비눗방울 놀이를 했다가 민폐 논란에 휩싸이자 해명한 데 이어 사과했다.손담비는 7일 자신의 인스타그램 스토리에 “숙박업체에서 아이와 잠시 비눗방울 놀이를 한 것은 제 부주의였다”고 고개를 숙였다.그는 “놀이 후에는 모두 깨끗하게 정리했지만, 앞으로는 더욱 세심하게 행동하고 같은 일이 없도록 주의하겠다”며 “오늘도 모두 행복한 하루 보내시라”고 덧붙였다.앞서 손담비는 지난 5일 숙소 내부에서 딸과 함께 자동으로 비눗방울이 나오는 장난감을 이용해 놀고 있는 모습이 담긴 영상을 올렸다.당시 손담비는 남편인 전 스피드 스케이팅 선수 이규혁과 딸을 데리고 강원 속초 여행 중이었다.그러나 영상 공개 후 비눗방울 놀이를 숙소 내부에서 했다는 점이 일부 네티즌들 사이에서 논란이 됐다. 이들은 객실 관리와 안전사고 우려를 제기하며 이런 행위는 민폐에 해당한다고 지적했다.일부 네티즌은 시중에서 판매되는 비눗방울 용액에는 비누 성분 외에도 점성을 높이기 위한 화학 첨가물이나 색소 등이 포함될 수 있다면서 비눗방울이 벽지나 원목 가구, 카펫 등에 스며들어 얼룩이 남거나 곰팡이가 생길 수 있다고 주장하기도 했다.이같은 논란이 일자 손담비는 전날 “비눗방울 놀이에 많이 걱정하시는데 제가 수건으로 바닥 다 닦았다”고 해명했다.그럼에도 일부 네티즌들의 비판이 그치지 않자 다시 한번 입장을 올리고 부주의했다며 사과했다.이정수 기자