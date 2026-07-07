부산교육청, 업무지원 플랫폼 기능 확대…AI로 학습지 제작 등 13개 기능

세줄 요약
- 펜통 기능 확대, 총 68개로 증가
- AI 학습지·교보재 제작 기능 추가
- 문서 비교·용량 줄이기 등 실무 보강
부산시교육청 교육정책연구소는 AI·데이터연구팀이 자체 개발한 통합 업무지원 프로그램인 ‘펜통’의 기능 확대 버전을 배포한다고 7일 밝혔다.
펜통은 교사와 행정직원 모두의 업무 부담을 줄이고 디지털 환경에서 실무를 효율적으로 할 수 있도록 지원하려고 개발한 플랫폼으로 지난 4월 공개했다.
이번 업데이트는 기존 55개 기능에 13개 기능을 추가해 총 68개 기능으로 확대했다. 추가한 기능은 AI 코드를 활용해 맞춤형 디지털 학습지와 교보재를 손쉽게 제작할 수 있는 교무 지원 기능인 ‘펜북’, 두 개의 한글 파일을 비교해 대조표를 자동 생성하는 ‘한글 신구대조표’ 등이 있다. 클릭 한 번으로 문서 크기를 최적화해 K-에듀파인 기안을 보다 쉽게 할 수 있는 한글 용량 줄이기 기능도 있다.
교육청은 현장 교직원의 개선 의견을 반영해 실무에서 유용하게 활용할 수 있는 핵심 기능을 추가하는 등 펜통을 고도화했다.
교육청 관계자는 “펜통 도입 이후 다양한 수업 도구 지원과 행정 문서 작업 자동화 덕분에 업무 부담이 많이 줄었다는 반응이 나온다. 교직원들이 불필요한 행정 업무에서 벗어나 오롯이 학생 교육에만 집중할 수 있도록 실효성 있는 에듀테크 지원을 하겠다”고 밝혔다.
부산 정철욱 기자
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