女소방관 극단 선택 이후… 전국 소방공무원 ‘갑질’ 전수조사

소방청, 소방관 6.7만명 대상 ‘소방 조직문화 실태·인식조사’

이미지 확대 ‘갑질’에 극단 선택 女소방관 사건 무혐의 결론에…국조실, 광주소방 등 17명 징계 요구 지난해 10월 광주 광산소방서 소속 28세 여성 소방교가 상급자의 과도한 회식·음주 강요, 성적 수치심을 유발하는 언행, 직장 내 괴롭힘을 호소하다 스스로 목숨을 끊었다. 국무조정실은 소방서 자체 감찰인 ‘무혐의’ 결론을 뒤집고 대규모 직접 조사를 벌여 소방청 2명, 광주소방안전본부 6명, 광산소방서 9명 등 17명에 대해 징계를 요구하는 결과를 발표했다. 소방청은 26일 본청 감사담당관을 전격 교체하고 광주소방 감찰 라인과 관련자를 직무 배제·대기발령 조치한다고 밝혔다. 사진은 관련 사건 인공지능 생성 이미지.

이미지 확대 소방청 심벌마크.

이미지 확대 ‘갑질’에 극단 선택 女소방관 사건 무혐의 결론에… 국조실, 광주소방 등 17명 징계 요구 지난해 10월 광주 광산소방서 소속 28세 여성 소방교가 상급자의 과도한 회식·음주 강요, 성적 수치심을 유발하는 언행, 직장 내 괴롭힘을 호소하다 스스로 목숨을 끊었다. 국무조정실은 소방서 자체 감찰인 ‘무혐의’ 결론을 뒤집고 대규모 직접 조사를 벌여 소방청 2명, 광주소방안전본부 6명, 광산소방서 9명 등 17명에 대해 징계를 요구하는 결과를 발표했다. 소방청은 26일 본청 감사담당관을 전격 교체하고 광주소방 감찰 라인과 관련자를 직무 배제·대기발령 조치한다고 밝혔다. 사진은 관련 사건 인공지능 생성 이미지.

세줄 요약 광산소방서 여성 소방관 사망 계기 전수조사 착수

사적 심부름·음주 강요·폭언 등 부조리 점검

익명성 보장하며 8월 종합대책 마련 방침

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광주 광산소방서에서 직장 내 괴롭힘을 당하던 20대 여성 소방공무원이 극단적 선택을 한 이후, 소방청이 전국 소방공무원을 대상으로 ‘갑질’ 등 부조리한 조직 문화 여부를 확인하기 위한 전수조사를 벌인다.소방청은 19일까지 2주간 전국 소방공무원 6만 7000명을 대상으로 ‘소방 조직문화 실태·인식 설문조사’를 실시한다고 7일 밝혔다.지난해 10월 발생한 광산소방서 소속 여성 소방관 사망사건이 직접적 계기가 됐다. 소방청은 “부조리한 조직 문화를 파악하고 감찰 기능과 직원 고충에 대한 내부 인식을 객관적으로 진단해 실효성 있는 개선 대책을 세우기 위해 마련했다”고 전했다.조사는 사적 심부름과 부당 편의 등 사적 요구, 음주 강요 등 부당한 음주 문화, 외모 비하·폭언 등 비인격적 대우에 대한 최근 1년간의 경험 여부와 대처 방식 등을 집중해서 살펴본다.특히 부조리 조치의 공정성, 감찰 기능의 신뢰도, 성평등·하위 직급 직원의 고충, 공익 제보 창구 활성화 등 전반적인 체감도도 측정한다. 설문 문항은 학계 전문가들의 검토를 거쳐 객관성과 정책 활용도를 높였다.조사에는 답변 과정에서 신원이 노출되지 않도록 익명 제보 시스템 ‘케이 휘슬(K-Whistle)’과 IP 추적 방지 기술이 적용됐다.소방청은 이번 조사 결과를 바탕으로 다음 달 말까지 ‘조직문화 혁신 종합대책’을 수립할 방침이다.최용철 소방청장 직무대행은 “익명성이 철저히 보장되는 만큼 전 직원이 안심하고 적극적으로 설문에 참여해 주길 바란다”며 “국민 안전을 책임지는 소방 조직이 내부적으로도 공정하고 건강하게 자리 잡을 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.앞서 국무조정실은 광산소방서 여성 소방관의 극단 선택과 관련해 직접 조사에 착수해 소방청 본청 2명, 광주소방안전본부 6명, 광산소방서 9명 등 총 17명에 대한 징계를 요구했다. 조사 결과에는 회식·음주 강요, 유족의 감찰 요구 묵살, 셀프 감찰 논란 등이 포함됐다.국조실은 조사 결과에서 광산소방서 가해 공무원들이 A 소방교에게 회식·음주를 강요하거나 성적으로 불쾌감과 수치심을 주는 언행을 하고, 약혼자와 유족 측의 감찰과 진상조사 요구를 묵살하며 셀프 감찰하는 등 갑질과 조직적 은폐 행위로 인해 A 소방교가 스스로 목숨을 끊는 선택을 하게 한 책임이 있다고 판단했다. 당시 광산소방서는 자체 감찰 결과 7일 만에 ‘특이사항 없음’으로 종결했다.이에 대해 소방청은 지난달 26일 전국 소방지휘관 긴급 회의를 열어 본청 감사담당관을 교체하고 소방청과 광주소방본부, 광주 광산소방서 감찰 라인 및 관련자를 직무 배제했다. 소방청은 “앞으로 갑질 행위를 묵인하거나 방조한 지휘관에 대해서도 지위 고하를 막론하고 즉각적인 직무 배제와 승진 제한 등 엄정한 조치를 검토·시행할 방침”이라고 강조했다.세종 강주리 기자