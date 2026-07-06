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포항~일본 국제크루즈 뜬다…경북도민 300명 최대 60만원 할인

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김상화 기자
수정 2026-07-06 15:29
입력 2026-07-06 15:29
세줄 요약
  • 포항 영일만항 출발 국제크루즈 운항
  • 후쿠오카·나가사키 경유 부산 귀항
  • 도민 300명 최대 60만원 할인 제공
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이스턴비너스 국제크루즈 상세 일정. 경북도 제공
이스턴비너스 국제크루즈 상세 일정. 경북도 제공


10월에 경북 포항과 일본을 연결하는 크루즈(유람선)가 운항한다.

경북도는 10월 8일 포항 영일만항에서 출발해 일본 후쿠오카, 나가사키를 돌아본 뒤 11일 부산국제여객터미널로 돌아오는 국제크루즈 상품을 마련한다고 6일 밝혔다.

도는 도민 선착순 300명에게 최대 60만원의 할인 혜택을 준다.

예약은 이스턴크루즈 웹사이트와 판매대행 여행사인 여행과사람을 통해 신청할 수 있다.

도는 이번 국제크루즈 유치를 계기로 신규 크루즈 노선을 지속 발굴해 포항 영일만항을 환동해권을 대표하는 크루즈 거점항으로 육성할 계획이다.

문성준 도 해양수산국장은 “이번 포항영일만항 국제크루즈는 경북 해양관광의 새로운 가능성을 보여주는 의미 있는 사업”이라고 소개했다.

안동 김상화 기자
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