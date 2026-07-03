무주군 3자녀 가정, 패밀리카 구입 지원

세줄 요약 무주군, 3자녀 이상 가구 패밀리카 지원 추가 모집

지역 1년 이상 거주·18세 이하 자녀 3명 이상 대상

6~11인승 차량 구입비 10%, 최대 500만원 지원

이미지 확대 무주군은 ‘3자녀 이상 가구 패밀리카 지원사업’ 대상 가구를 추가 모집한다. 무주군 제공

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전북 무주군이 다자녀 가구에 패밀리카 구입을 지원한다.무주군은 ‘3자녀 이상 가구 패밀리카 지원사업’ 대상 가구를 추가 모집한다고 3일 밝혔다.이 사업은 다자녀 가구의 경제적 부담을 덜고 저출생 극복을 위해 추진된다.대상은 지역 내에 1년 이상 계속 거주하면서 18세 이하 자녀 3명 이상을 양육하는 가구다.지원 금액은 2026년 1월 1일 이후 계약하고 공고일(2026. 7. 1.) 이후 신규 등록한 6~11인승 패밀리카 구입비의 10%(최대 500만원)다.전기자동차 지원금은 국비 및 지방자치단체 전기차 보조금을 제외한 차량 구입비를 기준으로 산정된다.신청은 오는 15일까지 무주군청 인구활력과를 방문해 신청서와 관련 증빙서류를 제출하면 된다.군 관계자는 “보조금을 받은 차량은 2년간 의무 운행과 도내 거주 상태를 유지해야 한다”고 말했다.설정욱 기자