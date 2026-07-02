[포토] 배재고 앞 근조·응원 화환

세줄 요약 5·18 조롱 구호 논란으로 배재고 비판 확산

학교 앞 근조화환·응원화환 맞불 갈등 격화

KBSA, 배재고 전국대회 6개월 출전정지 징계

1 / 7 이미지 확대 2일 서울 강동구 배재고등학교 앞에 배재고등학교 야구부를 비판하는 근조화환과 응원하는 화환이 놓여 있다. 앞서 배재고 선수들은 지난달 29일 서울 목동구장에서 열린 제81회 청룡기 전국고교야구선수권대회에서 상대 팀인 광주제일고를 향해 “스타벅스 가야지”, “탱크데이” 등의 구호를 외쳐 논란이 됐다. 이에 대한야구소프트볼협회는 전날 스포츠공정위원회를 열고 배재고 야구부에 전국대회 출전 정지 6개월 중징계를 내렸다. 2026.7.2

뉴스1

이미지 확대 지난달 29일 고교야구 대회 도중 광주일고를 향해 ‘스타벅스 가야지’ 응원 구호를 외쳐 논란을 빚은 배재고 야구부를 비판하는 근조 화환과 응원 화환이 2일 서울 강동구 배재고등학교 앞에 나란히 놓여 있다. 대한야구소프트볼협회는 전날 스포츠공정위원회를 열고 배재고 야구부에 전국대회 출전 정지 6개월 중징계를 내렸다. 2026.07.02.

뉴시스

이미지 확대 2일 서울 강동구 배재고등학교 앞에 배재고등학교 야구부를 비판하는 근조화환과 응원하는 화환이 놓여 있다. 앞서 배재고 선수들은 지난달 29일 서울 목동구장에서 열린 제81회 청룡기 전국고교야구선수권대회에서 상대 팀인 광주제일고를 향해 “스타벅스 가야지”, “탱크데이” 등의 구호를 외쳐 논란이 됐다. 이에 대한야구소프트볼협회는 전날 스포츠공정위원회를 열고 배재고 야구부에 전국대회 출전 정지 6개월 중징계를 내렸다. 2026.7.2

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이미지 확대 지난달 29일 고교야구 대회 도중 광주일고를 향해 ‘스타벅스 가야지’ 응원 구호를 외쳐 논란을 빚은 배재고 야구부를 비판하는 근조 화환이 2일 서울 강동구 배재고등학교 앞에 놓여 있다. 대한야구소프트볼협회는 전날 스포츠공정위원회를 열고 배재고 야구부에 전국대회 출전 정지 6개월 중징계를 내렸다. 2026.07.02.

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이미지 확대 2일 서울 강동구 배재고등학교 앞에 배재고등학교 야구부를 비판하는 근조화환이 놓여 있다. 앞서 배재고 선수들은 지난달 29일 서울 목동구장에서 열린 제81회 청룡기 전국고교야구선수권대회에서 상대 팀인 광주제일고를 향해 “스타벅스 가야지”, “탱크데이” 등의 구호를 외쳐 논란이 됐다. 이에 대한야구소프트볼협회는 전날 스포츠공정위원회를 열고 배재고 야구부에 전국대회 출전 정지 6개월 중징계를 내렸다. 2026.7.2

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이미지 확대 2일 서울 강동구 배재고등학교 앞에 배재고등학교 야구부를 응원하는 화환이 놓여 있다. 앞서 배재고 선수들은 지난달 29일 서울 목동구장에서 열린 제81회 청룡기 전국고교야구선수권대회에서 상대 팀인 광주제일고를 향해 “스타벅스 가야지”, “탱크데이” 등의 구호를 외쳐 논란이 됐다. 이에 대한야구소프트볼협회는 전날 스포츠공정위원회를 열고 배재고 야구부에 전국대회 출전 정지 6개월 중징계를 내렸다. 2026.7.2

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이미지 확대 2일 서울 강동구 배재고등학교 앞에 배재고등학교 야구부를 응원하는 화환이 놓여 있다. 앞서 배재고 선수들은 지난달 29일 서울 목동구장에서 열린 제81회 청룡기 전국고교야구선수권대회에서 상대 팀인 광주제일고를 향해 “스타벅스 가야지”, “탱크데이” 등의 구호를 외쳐 논란이 됐다. 이에 대한야구소프트볼협회는 전날 스포츠공정위원회를 열고 배재고 야구부에 전국대회 출전 정지 6개월 중징계를 내렸다. 2026.7.2

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‘5·18 민주화운동 조롱’ 응원 구호로 논란의 중심에 선 배재고 야구부를 둘러싸고 학교 앞 학생들의 등굣길이 ‘근조화환 전쟁터’로 변질되고 있다. 학교와 야구부를 비판하는 내용이 적힌 근조화환이 배송되고 있는 가운데 “자유 정신을 지지한다”는 일부 보수 지지층의 응원 화환이 잇따라 등장하면서 갈등이 격화하고 있다.2일 온라인 커뮤니티와 사회관계망서비스(SNS)에는 서울 배재고 정문 앞에 놓인 여러 개의 근조화환 사진이 확산하고 있다.공개된 사진에는 화환이 붙어 있는 리본에 “승리보다 먼저 배워야 할 것은 존중이다”, “민주화 운동을 모욕한 배재고의 폐교를 애도한다”, “사상 교육 그만해라. 야구 채용에서 배제해라” 등의 문구가 적혀 있다.반면 화환 아래 바닥에는 “아들들아 이런 쓰레기를 보고 상처받지 마. 너희들은 우리의 미래다. 엄마가 지켜줄게”라는 내용의 코팅된 안내문도 붙어 있다.또 배재고를 응원하는 내용이 적힌 화환들도 함께 자리하고 있다. 반대 입장에서 보낸 리본에는 “자랑스러운 배재고 힘내라. 배운 배재고가 무시하자”, “자유 정신을 지지한다. 스포츠를 오염시키는 5·18은 거부한다” 등의 문구를 담아 맞불을 놓고 있다.앞서 자신을 배재고 재학생이라고 밝힌 한 학생은 “학교 앞에 놓인 항의성 근조화환이 배재고 학생에 의해 발로 차 훼손됐다”고 주장해 또 다른 논란이 일기도 했다.한편 배재고 야구부 학생들은 지난 29일 제81회 청룡기 전국 고교야구선수권대회 주말리그 왕중왕전 경기에서 광주제일고(광주일고) 선수들을 향해 “스타벅스 가야지”, “탱크데이” 등 구호를 반복해 외쳤다.단순히 상대 팀을 깎아내리는 구호를 넘어 지역 비하 발언 수준이라는 비판이 나오는 등 사태가 일파만파 확산했고, 대한야구소프트볼협회(KBSA)는 1일 서울 송파구 올림픽파크텔에서 ‘제11차 스포츠공정위원회’를 긴급 개최하고 배재고에 대해 전국대회 출전정지 6개월의 중징계를 내렸다.온라인뉴스부