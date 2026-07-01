황이주 울진군수 1호 결재는 ‘에너지연금’…“에너지 생산 성과 공유”

세줄 요약 취임 첫 결재로 에너지연금 추진계획 승인

원전 성과를 군민과 공유하는 핵심 공약

거주 군민에게 월 10만원 지원 구상

이미지 확대 ‘울진행복 에너지연금 추진계획’을 결재하고 있는 황이주 경북 울진군수. 울진군 제공

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황이주 민선 9기 경북 울진군수가 1일 취임 첫 결재로 ‘울진행복 에너지연금 추진계획’을 승인하며 핵심 공약인 에너지연금 정책 추진 의지를 밝혔다.에너지연금은 대한민국 최대 원자력발전 도시인 울진의 에너지 자산이 창출하는 성과를 군민과 공유하기 위해 추진된다. 또한 에너지 자산을 군민의 삶과 지역 발전으로 연결한다는 민선 9기 군정 의지다.정책이 본격적으로 추진되면 울진군에 거주하는 군민을 대상으로 매월 1인당 10만원을 지원한다.군은 정책을 속도감 있게 추진하기 위해 부군수를 단장으로 하는 ‘울진행복 에너지연금 추진단’을 구성해 본격적인 실행체계 구축에 들어갔다. 추진단은 부서 간 협업체계를 바탕으로 운영되며 기획예산실은 재원 마련과 예산 확보, 총무과는 전담 조직 구성과 인력 확보를 담당하는 등 정책 추진의 실행력을 높일 계획이다.추진단을 중심으로 관련 조례 제정, 사회보장제도 신설 협의, 세부 시행계획 수립, 지원 대상자 관리체계 구축 등 제도 시행에 필요한 행정절차를 단계적으로 추진할 방침이다.황 군수는 “국가 에너지 안보를 위해 헌신한 울진군민에게 이제는 국가와 원전이 책임 있게 보답해야 한다”며 “울진행복 에너지연금을 통해 군민이 에너지 생산의 성과를 직접 체감할 수 있도록 하겠다”고 강조했다.울진 김형엽 기자