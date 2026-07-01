동해 망상2오토캠핑장 새단장…캐라반 철거

세줄 요약 망상2오토캠핑장 자동차 전용 전환

노후 캐라반 철거, 편의시설 신설

2만9256㎡ 40면 규모, 이달 개장

이미지 확대 강원 동해시 망상오토캠핑장 전경. 연합뉴스

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강원 동해시는 망상 제2오토캠핑장을 자동차 전용 캠핑장으로 새단장한다고 1일 밝혔다.캠핑장은 2만 9256㎡ 부지에 40면 규모로 조성된다. 이용객 편의를 위해 샤워장과 개수대도 신설한다. 노후한 캐라반 시설은 철거된다.이용요금은 성수기 4만 5000원, 비수기 주말 2만 7000원·평일 2만 2000원이다.시는 캠핑장 조성을 위해 올해 초 관련 조례를 개정한 뒤 공사에 들어갔다. 이달 중 공사를 마무리해 개장할 계획이다.시 관계자는 “캠핑객의 다양한 수요를 충족하기 위해 자동차 전용 캠핑장을 조성하고 있다”고 말했다.동해 김정호 기자