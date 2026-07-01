추경호 대구시장, 취임 첫날부터 ‘도시락 간부회의’… 비상경제 체제 가동

秋, 시정 최우선 목표로 ‘경제’ 꼽아

비상경제대책회의, 투자유치단 신설 약속

이미지 확대 취임사하는 추경호 대구시장 추경호 대구시장이 1일 대구문화예술회관 팔공홀에서 열린 취임식에서 취임사하고 있다. 2026.7.1. 연합뉴스

이미지 확대 취임 퍼포먼스하는 추경호 대구시장 추경호 대구시장이 1일 대구문화예술회관 팔공홀에서 열린 취임식에서 대구시 교육감, 구·군 단체장과 함께 피켓 퍼포먼스를 하고 있다. 2026.7.1. 연합뉴스

세줄 요약 취임 첫날 도시락 간부회의로 시정 시작

비상경제대책회의 가동, 민생경제 집중

AI·로봇 등 미래산업 육성 및 현안 추진

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추경호 대구시장이 1일 민선 9기 공식 업무를 도시락 간부회의로 시작했다. 지역 경제 현안을 파악하고 대구시가 맞닥뜨린 경제적 위기 돌파 방안을 마련하기 위해서다. 그는 취임식에서 “대한민국의 큰 언덕이었던 대구를 이제 대한민국의 미래를 선도하는 도시로 만들 것”이라고 약속했다.추 시장은 앞서 대구문화예술회관 팔공홀에서 열린 취임식에선 “시민 여러분께서 제게 주신 건 시장이라는 직함이 아니라, 대구와 여러분의 미래인 만큼 그 무거운 책임을 기꺼이 감당하겠다”며 이같이 말했다. 그러면서 “대한민국의 위기 극복과 기적의 길목에 늘 함께했던 대구의 자부심과 저력을 흔들어 깨워 새로운 미래를 만들어 갈 때”라고 덧붙였다.그는 이어 대구시정의 비전을 ‘변화와 성장, 더 나은 내일’이라고 밝혔다. 추 시장은 “청년에게는 가슴 뛰는 기회가 주어지고, 기업에게는 거침없는 성장의 무대가 열리며, 아이부터 어르신까지 모두가 안전하고, 삶과 공간에 여유와 문화가 넘쳐나는 도시를 240만 대구시민과 함께 만들겠다”고 말했다.추 시장은 비전을 실현하기 위한 5대 목표로 ▲미래를 선도하는 경제 대개조 ▲누구나 누리는 문화 행복 ▲일상을 바꾸는 공간 대전환 ▲모두를 지키는 안전 복지 ▲시민과 함께하는 공감 시정 등을 제시했다.시정 최우선 과제로 경제를 꼽은 추 시장은 비상경제대책회의 가동을 예고했다. 그는 “비상경제대책회의를 통해 민생경제를 세밀히 살피고 골목상권의 고단함부터 산업구조 개편까지 가계부를 직접 쓰는 마음으로 챙기겠다”고 약속했다.추 시장은 투자유치단을 신설해 글로벌 대기업 유치에 총력을 기울이겠다는 계획도 밝혔다. 그는 “인공지능(AI)와 로봇, 반도체, 미래모빌리티, 의료·바이오를 중심으로 대구를 미래산업의 핵심 도시로 키우겠다”며 “섬유·기계·금속 등 전통 주력·연고 산업도 인공지능 전환(AX)위원회를 통해 AI 전환을 본격화할 것”이라고 했다. 이 밖에도 민생과 기업을 옥죄는 규제를 철폐하겠다는 게 추 시장의 설명이다.그는 지역 최대 현안인 대구·경북(TK) 행정통합에 대해서는 2028년까지 완료하겠다는 구상도 밝혔다. TK 신공항 건설 역시 ‘국가 주도 사업’으로 전환해 조기 개항을 이끌어내겠다는 뜻도 분명히 했다.추 시장은 취임식 이후 시청 산격청사로 이동해 간부 공무원들과 ‘도시락 간부회의’로 공식적인 시정 업무를 시작했다. 참석자들은 이 자리에서 각종 현안에 대한 의견을 자유롭게 공유한 것으로 알려졌다.대구 민경석 기자