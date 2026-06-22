음성서 50대 모자 숨진채 발견..생활고에 보이스피싱 당해

세줄 요약 음성 아파트서 모자 숨진 채 발견

유서에 생활고·보이스피싱 피해 적시

경찰, 외상 없어 극단 선택 추정

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충북 음성군의 한 아파트에서 50대 여성과 아들이 숨진 채 발견돼 경찰이 수사를 벌이고 있다.22일 경찰에 따르면 지난 20일 오전 음성군의 한 아파트에서 50대 여성 A씨와 20대 아들 B씨가 숨진 채 발견됐다.경찰은 “전날부터 어머니와 동생이 연락이 안 된다”는 가족의 신고를 받고 출동해 숨진 이들을 발견했다.현장에서 발견된 유서에는 “생활고로 힘들었고, 보이스피싱 피해도 입었다”는 내용이 적힌 것으로 알려졌다.B씨가 당한 보이스피싱 피해 금액은 5000만원 정도로 전해졌다. 이 사건은 지난달 신고가 접수돼 경찰이 수사를 벌이고 있다.경찰은 외상 등이 없는 것으로 미뤄 이들이 스스로 목숨을 끊은 것으로 보고 사망 경위 등을 조사하고 있다.경찰 관계자는 “생활고를 겪고 있던 상황에서 보이스피싱 피해까지 입은 것 같다”고 설명했다.음성 남인우 기자