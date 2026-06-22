덕성여대, 제6주기 교원양성기관 역량진단서 우수 성과 달성

이미지 확대 민재홍(가운데) 덕성여대 총장과 유아교육과 교수진이 ‘제6주기 교원양성기관 역량진단’ 최우수 등급 획득 및 교육부장관 표창 수상을 기념해 사진촬영을 하고 있다. 덕성여대 제공

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덕성여자대학교는 교육부와 한국교육개발원이 주관한 ‘제6주기 교원양성기관 역량진단’에서 유아교육과가 ‘최우수’ 등급을, 교직학부가 ‘우수’ 등급을 획득했으며, 교육대학원도 상담심리 등 분야에서 우수한 평가를 받았다고 22일 밝혔다.교원양성기관 역량진단은 전국 교원양성기관을 대상으로 교육과정 운영, 교육실습, 교육환경, 학생 지원 체계 등을 종합적으로 평가하는 제도로, 덕성여대는 예비교사의 전문성과 인성을 균형 있게 함양하는 교육 체계를 구축한 점에서 높은 점수를 받았다는 설명이다.특히 유아교육과는 유치원 교원 양성을 위한 체계적인 교육과정과 실습 중심 교육 운영에서 우수성을 인정받았다. 모의수업실습실과 마이크로티칭룸, 스마트 강의실 등 교육 인프라를 지속적으로 확충한 점과 인권센터·심리지원센터를 연계한 학생 지원 체계도 긍정적인 평가 요인으로 작용했다.이번 평가를 총괄한 윤희철 덕성여대 대학원장은 “덕성여대는 190% 이상의 교육비 환원율을 유지하며 안정적인 교육 환경을 조성해 왔고, 교원양성 관련 조직과 제도를 체계적으로 정비해 자격 취득 관리에도 힘써왔다”면서 “이번 성과는 오랜 기간 축적해 온 교원양성 전문성과 교육 지원 체계가 대외적으로 인정받은 결과”라고 말했다.김태곤 리포터