부산해양자연사박물관, 기획전 ‘명화로 만나는 생태’ 개최

세줄 요약 국립생태원과 공동 기획한 명화·생태 전시 개최

명화 레플리카 35점과 표본 60여 점 전시

포유류·나무·조류 등 5부 구성과 체험 코너 마련

이미지 확대 부산시 해양자연사박물관 기획전 ‘명화로 만나는 생태’. 부산시 제공

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부산시 해양자연사박물관은 16일부터 내년 3월 14일까지 박물관 기획전시실에서 2026년 기획전 ‘명화로 만나는 생태’를 개최한다.박물관과 국립생태원이 공동 기획한 이번 전시는 익숙한 명화를 새로운 시선으로 만나는 자리로, 명화라는 예술작품과 자연‧생태를 해양자연사박물관만의 색채로 나타냈다.명화 작품 레플리카 35점과 박물관 소장 표본 60여 점을 선보인다. 전시는 5부로 구성되며, 각 부마다 명화 속 생물과 생태를 표현했다. 1부 포유류, 2부 나무, 3부 조류, 4부 양서‧파충류, 5부 어류로 나누어 이야기를 진행한다.1부와 2부는 국립생태원의 전시 콘셉트를 살려 명화 속 포유류와 나무의 생태를 계절에 맞게 표현했다. 3부와 4부는 명화 속 조류와 양서‧파충류를 박물관이 소장하고 있는 생물표본과 함께 전시함으로써 예술 작품을 자연사 표본과 어우러진 콘텐츠로 전시했고, 5부 어류는 자연사 표본과 쉬운 설명으로 구성하여 짜임새를 더했다.이외에도 명화 관련한 다양한 체험을 할 수 있는 코너들을 마련했다.부산 신정훈 기자