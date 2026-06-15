부산시, DX 캠프 운영…지역 청년 디지털 전환 역량 강화

세줄 요약 부산시, 8주 DX 캠프 운영 발표

청년·재직자·학생 대상 실무교육

데이터·AI 활용 현장형 과정 구성

이미지 확대 부산시, 2026 DX 캠프 운영. 부산시 제공

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부산시는 7월 6일부터 8월 28일까지 8주간 지역 청년의 디지털 전환 실무역량 강화를 위한 교육 프로그램 ‘2026년 DX 캠프’를 운영한다고 25일 밝혔다.이번 행사는 지역 청년과 재직자, 학생이 데이터와 인공지능(AI) 기술을 실제로 다루고 현장에 적용하는 실무역량을 기르기 위해 마련됐다.교육은 패스파인더 메이커스페이스점(금정구 금강로 271-5)에서 집합교육으로 진행되며, 참가자는 8주 몰입형 커리큘럼을 통해 실제 문제를 데이터와 AI로 해결하는 개발 과정을 경험하게 된다.이번 캠프는 ‘데이터로 생각하고, AI로 빌드하라’를 주제로, 데이터를 실질적인 비즈니스 가치로 연결하는 방안에 중점을 둔다.단순한 코딩 교육을 넘어 빅데이터 활용의 핵심인 수집, 설계, 구성, 검증의 4단계 현장 중심 커리큘럼으로 진행된다.빅데이터 활용과 AI 프로덕트 개발에 관심 있는 청년, 재직자, 학생은 누구나 무료로 참여할 수 있다.부산 신정훈 기자