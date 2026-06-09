[포토] 강릉 앞바다서 잡힌 1.5m 넘는 대형 참치

1 / 5 이미지 확대 9일 강원 강릉시 주문진항앞바다에서 정치망 그물에 잡힌 다량의 대형 참다랑어(참치)가 배에서 내려지고 있다.

기후변화 등으로 몇 해 전부터 강릉과 삼척 등 강원 동해안에서도 잡히기 시작한 참다랑어는 며칠 전부터 강릉 앞바다에서도 1.5m가 넘는 대형 성체가 잡히고 있다. 2026.6.9 연합뉴스

이미지 확대 9일 강원 강릉시 주문진항 앞바다에서 정치망 그물에 잡힌 다량의 대형 참다랑어(참치)가 배에서 내려지고 있다.

기후변화 등으로 몇 해 전부터 강릉과 삼척 등 강원 동해안에서도 잡히기 시작한 참다랑어는 며칠 전부터 강릉 앞바다에서도 1.5m가 넘는 대형 성체가 잡히고 있다. 2026.6.9 연합뉴스

이미지 확대 9일 강원 강릉시 주문진항앞바다에서 정치망 그물에 잡힌 다량의 대형 참다랑어(참치)가 배에서 내려지고 있다.

기후변화 등으로 몇 해 전부터 강릉과 삼척 등 강원 동해안에서도 잡히기 시작한 참다랑어는 며칠 전부터 강릉 앞바다에서도 1.5m가 넘는 대형 성체가 잡히고 있다. 2026.6.9 연합뉴스

이미지 확대 9일 강원 강릉시 주문진항 앞바다에서 정치망 그물에 잡힌 다량의 대형 참다랑어(참치)가 배에서 내려지고 있다.

기후변화 등으로 몇 해 전부터 강릉과 삼척 등 강원 동해안에서도 잡히기 시작한 참다랑어는 며칠 전부터 강릉 앞바다에서도 1.5m가 넘는 대형 성체가 잡히고 있다. 2026.6.9 연합뉴스

이미지 확대 9일 강원 강릉시 주문진항 앞바다에서 정치망 그물에 잡힌 다량의 대형 참다랑어(참치)가 배에서 내려지고 있다.

기후변화 등으로 몇 해 전부터 강릉과 삼척 등 강원 동해안에서도 잡히기 시작한 참다랑어는 며칠 전부터 강릉 앞바다에서도 1.5m가 넘는 대형 성체가 잡히고 있다. 2026.6.9 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

9일 강원 강릉시 주문진항 앞바다에서 정치망 그물에 잡힌 다량의 대형 참다랑어(참치)가 배에서 내려지고 있다.기후변화 등으로 몇 해 전부터 강릉과 삼척 등 강원 동해안에서도 잡히기 시작한 참다랑어는 며칠 전부터 강릉 앞바다에서도 1.5m가 넘는 대형 성체가 잡히고 있다.연합뉴스