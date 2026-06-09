[포토] 노지 수국과 함께

세줄 요약 일부 지역 소나기와 국지적 빗방울

경기 북부·강원 북부내륙 비 가끔

아침 13∼17도, 낮 24∼30도 예보

1 / 4 이미지 확대 9일 제주 서귀포시 남원읍 휴애리 자연생활공원을 찾은 입장객이 노지 수국이 활짝 핀 올레길에서 사진을 찍고 있다. 2026.6.9 연합뉴스

이미지 확대 9일 제주 서귀포시 남원읍 휴애리 자연생활공원을 찾은 입장객이 노지 수국이 활짝 핀 올레길에서 사진을 찍고 있다. 2026.6.9 연합뉴스

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수요일인 10일은 일부 지역에서 소나기가 내리겠다.새벽부터 아침 사이 경기 북부와 강원 북부 내륙에는 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠다.경기 북부 내륙과 강원 북부, 강원 중부내륙에는 오전부터 저녁 사이 비가 가끔 내리겠다.예상 강수량은 경기 북부 내륙과 강원 북부, 강원 중부내륙이 5∼20㎜, 서해5도가 5㎜ 안팎이다.아침 최저기온은 13∼17도, 낮 최고기온은 24∼30도로 예보됐다.바다의 물결은 동해·남해 앞바다에서 0.5∼1.0ｍ, 서해 앞바다에서 0.5ｍ로 일겠다.안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다)의 파고는 동해·남해 0.5∼1.5ｍ, 서해 0.5∼1.0ｍ로 예상된다.온라인뉴스부