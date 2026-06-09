[포토] 노지 수국과 함께
수정 2026-06-09 14:08
입력 2026-06-09 14:08
세줄 요약
- 일부 지역 소나기와 국지적 빗방울
- 경기 북부·강원 북부내륙 비 가끔
- 아침 13∼17도, 낮 24∼30도 예보
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수요일인 10일은 일부 지역에서 소나기가 내리겠다.
새벽부터 아침 사이 경기 북부와 강원 북부 내륙에는 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠다.
경기 북부 내륙과 강원 북부, 강원 중부내륙에는 오전부터 저녁 사이 비가 가끔 내리겠다.
예상 강수량은 경기 북부 내륙과 강원 북부, 강원 중부내륙이 5∼20㎜, 서해5도가 5㎜ 안팎이다.
아침 최저기온은 13∼17도, 낮 최고기온은 24∼30도로 예보됐다.
바다의 물결은 동해·남해 앞바다에서 0.5∼1.0ｍ, 서해 앞바다에서 0.5ｍ로 일겠다.
안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다)의 파고는 동해·남해 0.5∼1.5ｍ, 서해 0.5∼1.0ｍ로 예상된다.
온라인뉴스부
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