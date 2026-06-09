동물원 출생 큰고니, 야생 무리 합류해 부산~러시아 왕복 비행 성공

세줄 요약 동물원 출생 큰고니 여름이 야생 합류

부산-러시아 왕복 비행과 2300km 이동

GPS 추적로 확인된 번식·월동 경로

이미지 확대 큰고니 여름이. 부산시 제공

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낙동강하구에코센터는 동물원에서 태어난 큰고니(멸종위기야생생물 2급/천연기념물) 여름이가 야생 무리에 합류해 한국~러시아 왕복 비행에 성공했다고 9일 밝혔다.센터는 ‘여름이’가 지난해 러시아 번식지로 떠났다가 겨울을 나기 위해 부산으로 돌아왔으며, 최근 다시 번식기를 맞아 러시아로 북상한 것이 뒤늦게 확인됐다고 전했다.‘여름이’는 2023년 5월 용인에버랜드에서 부화한 개체로 같은 해 10월 부산 을숙도 물새류 대체서식지로 이동해 체계적인 야생 적응 훈련을 받았다.2025년 봄, 등에 부착된 위치 확인 장치(GPS) 정보를 통해 여름이가 울산과 북한을 거쳐 러시아 프리모르스키(연해주)까지 2천300km의 하늘길을 날아간 사실이 확인되며 학계의 주목을 받았다.러시아에서 번식기를 보낸 여름이는 가을이 되자, 2025년 10월 경북 영덕, 경산시 인근으로 내려와 겨울을 보내고, 2026년 3월 다소 늦게 자신이 적응 훈련을 받았던 부산 을숙도 물새류 대체서식지를 잊지 않고 다시 찾아온 것이다.여름이는 한 달 넘게 주로 을숙도 물새류 대체서식지와 인근에서 먹이를 섭취하며 머물다가 1년 전과 유사하게 2026년 4월 러시아로 떠난 기록이 뒤늦게 확인되었고, 최근 위치추적 결과 1년 전에 머물던 러시아 블라디보스토크 인근 프리모르스키에 정착하고 있는 것으로 밝혀졌다.조류 전문가들은 인공 포육 개체가 생존한 것을 넘어, 야생의 복잡한 이주 본능을 완벽히 회복했음을 보여주는 중대한 생태학적 성과라고 평가했다.부산 신정훈 기자