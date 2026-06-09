식물세포 배양 기술 ‘국제공인’ 바이오에프디엔씨

이미지 확대 바이오에프엔씨가 동백나무에서 추출한 피부개선·두피개선 기능성 원료 ‘동백’. 바이오에프엔씨 제공

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㈜바이오에프디엔씨(BIO-FD＆C)는 식물세포 플랫폼 기반으로 글로벌 그린바이오 산업의 새로운 도약을 준비하고 있다. 20년간 축적한 식물세포 배양 기술로 화장품 원료, 기능성 바이오소재, 천연물 기반 고부가가치 소재에 진출하고 있다. 바이오에프디엔씨의 기술력은 80건의 SCI 국제논문으로도 입증됐다.특히 세포 재생 DNA 조각으로 화장품 업계의 수요가 급증하고 있는 PDRN(폴리데옥시리보뉴클레오타이드)을 연어·송어 등 동물성 기반이 아닌 식물에서 추출하는 기술을 개발해 특허로 등록하며 시장의 높은 호응을 얻고 있다.자체 브랜드를 통해 완제품 사업도 벌이고 있다. 창업자 모상현 박사의 이름을 딴 ‘모스레시피’로 데일리 스킨케어와 전문가 라인 화장품을 선보이고 있다. 또 야생산삼 뿌리 기반 배양근을 통해 산삼 건강기능식품 라인도 판매하고 있다.향후 ‘식물세포가 미래다’란 비전으로 식물세포 플랫폼 기술의 글로벌 확산, 차세대 주력 소재 개발을 추진한다.김중래 기자