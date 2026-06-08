사회 [포토] 보랏빛 부레옥잠꽃 ‘활짝’ 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/06/08/20260608800004 URL 복사 댓글 0 수정 2026-06-08 14:38 입력 2026-06-08 14:28 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 5 이미지 확대 8일 제주시 애월읍 신엄리 윤남못에서 중대백로가 부레옥잠꽃 사이를 누비며 먹이활동을 하고 있다. 2026.6.8 연합뉴스 이미지 확대 8일 제주시 애월읍 신엄리 윤남못에서 중대백로가 부레옥잠꽃 사이를 누비며 먹이활동을 하고 있다. 2026.6.8 연합뉴스 이미지 확대 8일 제주시 애월읍 신엄리 윤남못에서 중대백로가 부레옥잠꽃 사이를 누비며 먹이활동을 하고 있다. 2026.6.8 연합뉴스 이미지 확대 8일 제주시 애월읍 신엄리 윤남못에서 중대백로가 부레옥잠꽃 사이를 누비며 먹이활동을 하고 있다. 2026.6.8 연합뉴스 이미지 확대 8일 제주시 애월읍 신엄리 윤남못에서 중대백로가 부레옥잠꽃 사이를 누비며 먹이활동을 하고 있다. 2026.6.8 연합뉴스 8일 제주시 애월읍 신엄리 윤남못에서 중대백로가 부레옥잠꽃 사이를 누비며 먹이활동을 하고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 중대백로가 활동한 장소는 어디인가요? 제주시 애월읍 신엄리 윤남못 제주시 서귀포시 중문관광단지