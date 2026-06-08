‘출장비 부풀리기’ 전북 지방의회 공무원 무더기 송치…의원들은 0명

세줄 요약 전북 지방의회 국외연수 예산 부풀리기 의혹 송치

공무원 31명·여행사 관계자 15명 불구속 송치

의원 조사했으나 공모 혐의 입증 실패

이미지 확대 전북경찰청.

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전북지역 지방의회 국외연수 예산 부풀리기 의혹과 관련해 공무원들이 무더기로 송치됐다.8일 전북경찰청은 업무상 배임 및 사기 등 혐의로 46명을 검찰에 불구속 송치했다고 밝혔다.송치된 이들은 공무원 31명, 여행사 관계자는 15명으로 파악됐다.현직 의원은 단 한 명도 없었다.앞서 국민권익위원회는 지난 2024년 전국 243개 지방의회를 대상으로 한 국외 출장 실태점검 결과를 발표하고 경찰에 수사를 의뢰했다.전북은 지방의회 11곳(출장 42회)이 포함됐다.해당 지방의회는 국외 출장을 떠나면서 출장자 1인당 수만∼수십만원의 경비를 과다계상하는 수법으로 전체 출장 비용을 부풀렸다.경찰 관계자는 “의원들도 함께 조사했지만, 공모 관계 등 혐의를 증명하지 못했다”고 말했다.설정욱 기자