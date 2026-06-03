[포토] 만개한 금계국 사이로

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세줄 요약 전국 대체로 흐림, 오후부터 소나기 확대

강원·충북·경북 북부는 밤까지 이어짐

돌풍·천둥·우박 동반, 안전 유의

1 / 7 이미지 확대 제9회 전국동시지방선거일인 3일 금계국이 만개한 세종시 금강변에서 시민들이 자전거 타며 여유를 즐기고 있다. 2026.6.3 연합뉴스

이미지 확대 제9회 전국동시지방선거일인 3일 금계국이 만개한 세종시 금강변에서 시민들이 자전거 타며 여유를 즐기고 있다. 2026.6.3 연합뉴스

이미지 확대 제9회 전국동시지방선거일인 3일 금계국이 만개한 세종시 금강변에서 한 시민이 자전거 타며 여유를 즐기고 있다. 2026.6.3 연합뉴스

이미지 확대 제9회 전국동시지방선거일인 3일 금계국이 만개한 세종시 금강변에서 한 시민이 자전거 타며 여유를 즐기고 있다. 2026.6.3 연합뉴스

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목요일인 4일은 전국이 대체로 흐린 가운데 오후부터 저녁 사이 전국 대부분 지역에 소나기가 내리겠다.강원도와 충북 북부, 경북 북부 내륙·경북 북동 산지는 늦은 밤까지 소나기가 이어지겠다.예상 강수량은 제주도 5∼20㎜, 경기 동부와 강원 내륙·산지, 충북 북부, 경북 북부 내륙·경북 북동 산지 5∼60㎜, 서울·인천·경기 서부와 대전·세종·충남 내륙, 충북 중·남부 5∼40㎜다.전북 내륙과 광주·전남 내륙, 대구·경북 중부 내륙·남서 내륙, 경남 북서 내륙은 5∼30㎜, 강원 동해안은 5∼20㎜의 비가 올 것으로 예상된다.소나기가 내리는 지역에서는 돌풍과 함께 천둥·번개가 치고 우박이 떨어지는 곳도 있겠으니 시설물 및 농작물 관리와 안전사고에 각별히 유의해야 한다.아침 최저기온은 17∼21도, 낮 최고기온은 22∼30도로 당분간 예년과 비슷하거나 높겠다.바다의 물결은 동해·남해 앞바다에서 0.5∼1.0m, 서해 앞바다에서 0.5∼0.5m로 일겠다.안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해·서해·남해 0.5∼2.0m로 예상된다.온라인뉴스부